Fitoi “nominimin” së bashku me Luizin, Artani hidhet live në pishinën e Big Brother
Gjatë prime-t të së martës në Big Brother VIP Albania, banorët u informuan se nga dy grupet Luzit-Artani dhe Brikenës-Miri, të fundit do të shkonin në televotim.
Lajmi krijoi menjëherë tension dhe pritshmëri, pasi banorët filluan të mendonin se kush do të ishte i favorizuar për të shpëtuar dhe kush do të përballej me eliminimin.
Megjithatë, rezultoi se kjo ishte thjesht një lojë për banorët. Ata nuk e dinin se televotimi ishte i rremë dhe se aventura e Luizit për këtë të martë kishte përfunduar.
BBVA/YouTube
Kjo krijoi situata të paparashikueshme, duke ngjallur reagime të ndryshme mes banorëve, të cilët u përfshinë emocionale dhe me humor të përzier.
Si fitues i “bastit”, Artani e mbajti premtimin e tij dhe u hodh live në pishinë, duke shkaktuar habi dhe të qeshura tek banorët e tjerë.
Reagimet nuk munguan; disa banorë u afruan për të vëzhguar nga afër, ndërsa të tjerë shijuan momentin nga larg, duke komentuar me zë të lartë për gjestin e Artanit.
Ky moment i papritur solli një valë argëtimi dhe lehtësimi për të gjithë në shtëpi, duke treguar edhe një herë se lojërat dhe surprizat janë pjesë e pandashme e Big Brother VIP Albania. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com