FIFA publikon videon se si Granit Xhaka me pasimet e tij të jashtëzakonshme e shkatërroi Bosnjën
Në ndeshjen mes Zvicrës dhe Bosnjës dhe Hercegovinës (4-1), kapiteni i ‘Helvetikëve’, Granit Xhaka, zhvilloi një paraqitje të nivelit elitar, duke u kthyer në figurën qendrore të dominimit të skuadrës së tij në mesfushë.
Sipas analizave të publikuara nga FIFA Training Centre, Xhaka ishte lojtari që u shkaktoi telashe të mëdha boshnjakëve, duke tentuar plot 39 pasime që thyenin linjat kundërshtare dhe duke realizuar me sukses 31 prej tyre.
Ky numër ishte më shumë se dyfishi i çdo lojtari tjetër të Zvicrës në këtë aspekt, duke e veçuar qartë si organizatorin kryesor të lojës.
Pasimet e tij depërtuese shkatërruan strukturën defanzive të Bosnjës, duke eliminuar linja të tëra të organizimit defensiv dhe duke krijuar vazhdimisht situata të rrezikshme për sulmuesit zviceranë.
@fifatrainingcentre
Switzerland v Bosnia and Herzegovina: The line-breaker Swiss captain, Granit Xhaka, attempted 39 line-breaks in this game and completed 31, more than double what any of his teammates completed. His incisive passes eliminated complete units of Bosnia's defensive shape, consistently releasing teammates into dangerous attacking positions. Vision, precision and efficiency. #WorldCup
Çdo prekje e tij e topit sillte progres në fushë, duke e transformuar tranzicionin nga mbrojtja në sulm në një proces të shpejtë dhe të saktë.
Performanca e Xhakës u karakterizua nga tri elemente kryesore: vizioni i jashtëzakonshëm, preciziteti teknik dhe efikasiteti në shpërndarjen e topit.
Ai jo vetëm që kontrolloi ritmin e ndeshjes, por gjithashtu përcaktoi mënyrën se si Zvicra sulmonte dhe depërtonte në zonat kundërshtare.
Në një paraqitje të tillë, Xhaka u shfaq si dirigjenti i vërtetë i skuadrës, duke konfirmuar edhe një herë statusin e tij si një nga mesfushorët më inteligjentë dhe më ndikues në futbollin ndërkombëtar modern./Telegrafi/