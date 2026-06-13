FIFA e detyron shtetin e njohur të ndryshojë fanellën e saj të Kupës së Botës
Haiti u detyrua të ndryshojë fanellën e saj të Kupës së Botës para ndeshjes hapëse ndaj Skocisë; megjithatë, FIFA ka bërë një tjetër kërkesë për një kombëtare tjetër që të ndryshojë uniformën e saj për turneun.
Arsyeja pse kombëtarja e Karaibeve u detyrua të modifikojë fanellën ishte për shkak të siluetave që paraqisnin Betejën e Vertieres të vitit 1803, një luftë mes sundimit kolonial francez në Saint-Domingue dhe Francës, e cila përfundoi me pavarësinë e Haitit.
Në veçanti, bëhej fjalë për momentin kur revolucionarët shqyen shiritin e bardhë të flamurit francez për të krijuar flamurin e ri të Haitit, një ngjarje e rëndësishme që festohet çdo 18 maj si Dita e Flamurit Haitian.
Tani, FIFA ka kërkuar që Egjipti të ndryshojë fanellën e tij për turneun, vetëm disa ditë para ndeshjes hapëse kundër Belgjikës.
Egjiptit i është kërkuar të heqë shtatë yjet mbi stemën e fanellës për Kampionatin Botëror.
Këto yje simbolizojnë dominimin e Egjiptit në nivel kontinental, pasi ata kanë fituar shtatë herë Kupën e Kombeve të Afrikës; megjithatë, sipas FIFA-s, arritjet kontinentale nuk mund të paraqiten në Kupën e Botës.
FIFA dëshiron që yjet në fanellë gjatë Botërorit të tregojnë sa herë një komb ka fituar vetë turneun, dhe në këtë mënyrë Brazili do të kishte pesë, Gjermania katër dhe Argjentina tre yje mbi stemë, në bazë të suksesit të tyre në këtë garë.
Organi drejtues i futbollit nuk dëshiron konfuzion te tifozët dhe nuk dëshiron që shtatë yjet të krijojnë pyetje te mbështetësit në lidhje me fitoret e Egjiptit në turne.
FIFA gjithashtu ka udhëzuar Egjiptin të ndryshojë shkronjat dhe numrat me ngjyrë ari në pjesën e pasme të fanellës.
Arsyeja për këtë është që emrat e lojtarëve të jenë më të dukshëm, në përputhje me rregullat e pajisjeve dhe brendingut të FIFA-s, dhe të shfaqen në ngjyrë të bardhë./Telegrafi/