“Fati dhe gjyqtarët gjithmonë në anën e tyre”, Laporta hedh akuza të rënda ndaj Real Madridit
Presidenti i Barcelonës, Joan Laporta, ka ndezur sërish rivalitetin e zjarrtë mes dy gjigantëve të futbollit spanjoll, duke bërë një sulm të fortë ndaj Real Madrid pas fitores dramatike 2-1 ndaj Celta Vigos.
Gjatë një eventi të fushatës, shefi i Blaugranës vuri në dyshim legjitimitetin e golit fitues të Los Blancos, duke sugjeruar se klubi i kryeqytetit vazhdon të përfitojë nga vendimet e favorshme të gjyqtarëve dhe nga fati, ndërsa ekipi i tij trajtohet me standarde të ndryshme.
Kontestimi lidhet me golin e vonshëm të Federico Valverde, që vendosi rezultatin për Real Madrid të premten.
Laporta insistoi se ky gol duhej të anulohej për një faull në fazën e ndërtimit të aksionit, duke e përdorur si shembull të trajtimit preferencial që, sipas tij, madrilenët kanë marrë historikisht nga gjyqtarët.
Ai nuk kurseu kritikat për momentin vendimtar të ndeshjes, duke deklaruar se një gol i tillë për Barcelonën do të ishte anuluar menjëherë.
“Ishte fat historik për ta, por ky gol duhej anuluar për një faull të mëparshëm. Një faull do të ishte gjykuar kundër nesh; ndodhi tashmë për ne në Anoeta”.
“Gjithmonë është njësoj me Real Madridin. Kur janë në vështirësi, ose marrin ndihmë nga gjyqtarët, ose ndodh diçka… U jepet një copë fat”, ka deklaruar ai./Telegrafi/