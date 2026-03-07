Katër yjet që do të largohen nga Barcelona nëse Laporta nuk fiton zgjedhjet për president
Qyteti i Barcelonës po përgatitet për një javë vendimtare në jetën institucionale të klubit FC Barcelona. Zgjedhjet presidenciale të klubit janë shumë afër dhe e ardhmja e institucionit mund të pësojë ndryshime të rëndësishme në varësi të rezultatit.
Joan Laporta është favoriti kryesor për të vazhduar drejtimin e klubit, por brenda kampit të Barcelonës, askush nuk po e merr rizgjedhjen e tij si të mirëqenë. Nëse presidenti aktual nuk arrin ta mbajë pozicionin e tij, ndikimi mund të shtrihet përtej bordit dhe të ndikojë drejtpërdrejt në performancën e ekipit në fushë.
Një nga emrat e parë që mund të preket është ai i Hansi Flick. Trajneri gjerman mban një marrëdhënie shumë të ngushtë me Laportan dhe ardhja e tij në stolin e Barçës ishte e lidhur direkt me projektin sportiv të promovuar nga presidenti aktual.
Nëse pushteti ndryshon duar në klub, e ardhmja e trajnerit mund të jetë në dyshim. Një bord i ri mund të zgjedhë të fillojë një cikël të ndryshëm në stol, gjë që do të rrezikonte vazhdimin e qëndrimit të trajnerit gjerman në detyrë.
Edhe pse Flick ka punuar për të konsoliduar një projekt konkurrues, stabiliteti i tij do të varet kryesisht nga mbështetja institucionale që ai merr pas zgjedhjeve.
Ndryshimet e mundshme nuk do të kufizohen vetëm te stafi i trajnerëve. Ato mund të ndikojnë edhe te disa lojtarë kyç në skuadër. Midis tyre, emri i Raphinhas bie në sy dhe largimi i tij do të konsiderohej si një nga më të rëndësishmit për ekipin.
Sulmuesi anësor brazilian është bërë një lojtar kyç në sulmin e Blaugranëve dhe largimi i tij do të ishte një goditje e madhe për projektin sportiv.
Por, ky nuk do të ishte rasti i vetëm. Lojtarë si Fermin Lopez, Dani Olmo dhe Ferran Torres mund të përfshihen gjithashtu në një proces të mundshëm ristrukturimi të skuadrës nëse ka një ndryshim në presidencë.
Në një kontekst të përshtatjeve ekonomike dhe prioriteteve të reja sportive, disa lojtarë mund të përdoren si asete tregu për të lehtësuar ndërtimin e një projekti të ri.
Kështu, zgjedhjet jo vetëm që do të vendosin se kush do ta udhëheqë klubin në vitet e ardhshme, por edhe se cili model sportiv do ta formësojë të ardhmen e afërt të Barcelonës.
Nëse Joan Laporta fiton rizgjedhjen, projekti aktual ka shumë të ngjarë të vazhdojë me një stabilitet relativ. Megjithatë, nëse një kandidat tjetër fiton, klubi mund të hyjë në një periudhë ndryshimesh të thella. /Telegrafi/