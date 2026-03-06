Zgjedhjet që mund të tronditin Barcelonën, e ardhmja e Flick në rrezik
E ardhmja e trajnerit të Barcelonës, Hansi Flick, mund të përcaktohet nga rezultati i zgjedhjeve të ardhshme presidenciale në klub.
Sipas gazetarit të njohur të Sky Sport, Florian Plettenberg, tekniku gjerman është i hapur për të vazhduar qëndrimin e tij te Barcelona.
Megjithatë, planet e tij afatgjata lidhen ngushtë me presidentin aktual Joan Laporta, me të cilin po punon për ndërtimin e një projekti të qëndrueshëm që synon të formësojë të ardhmen e klubit katalanas.
Nëse Laporta nuk arrin të sigurojë një mandat të ri në krye të klubit, largimi i Flick mund të bëhet një skenar real, qoftë gjatë kësaj vere, ose në përfundim të kontratës së tij aktuale që skadon në vitin 2027.
Paqartësia rreth zgjedhjeve shton edhe më shumë presionin mbi klubin, ndërsa tifozët dhe drejtuesit presin të mësojnë se cili do të jetë drejtimi i Barcelonës në vitet e ardhshme.
Flick deri tani ka drejtuar një sezon premtues me ekipin katalanas, por vazhdimësia e tij në stol pritet të varet kryesisht nga rezultati i zgjedhjeve dhe nga drejtimi i ri që mund të marrë klubi. /Telegrafi/