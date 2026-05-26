Atletico përgatit goditjen e madhe të verës, yllin e madh të Tottenhamit
Atletico Madridi ka shtuar përpjekjet për transferimin e mbrojtësit argjentinas Cristian Romero, i cili pritet të largohet nga Tottenham Hotspur gjatë afatit kalimtar veror.
Qendërmbrojtësi konsiderohet si prioritet absolut i trajnerit Diego Simeone për sezonin e ardhshëm, teksa klubi madrilen synon të ndërtojë një repart defensiv më të fortë dhe konkurrues.
Strategjia e klubit është që të krijojë një mbrojtje solide, ku Marc Pubill mund të aktivizohet në krah, ndërsa Romero të formojë një dyshe në qendër me David Hancko.
Situata e mbrojtësit argjentinas në Londër është komplikuar ndjeshëm muajt e fundit për shkak të tensioneve të brendshme në klub dhe problemeve fizike që e kanë mbajtur larg fushës.
Sipas raportimeve, ndërmjetës të ndryshëm tashmë po punojnë për të afruar palët dhe për të lehtësuar negociatat mes klubeve.
Vetë lojtari shihet i gatshëm për një transferim në Spanjë, i joshur nga projekti sportiv i Atleticos dhe prania e shumë futbollistëve argjentinas në skuadër.
Atletico Madridi është i vetëdijshëm për vështirësinë financiare të operacionit, sidomos pas rinovimit të fundit të kontratës së Romero me Tottenhamin.
Megjithatë, drejtuesit sportivë duan të përfitojnë nga dëshira e lojtarit për një aventurë të re pas Kupës së Botës 2026.
Trajneri Simeone beson se ardhja e mbrojtësit argjentinas do t’i japë skuadrës stabilitetin dhe karakterin e nevojshëm për të konkurruar në nivelet më të larta evropiane.
Në “Metropolitano” vlerësojnë forcën fizike, agresivitetin në duele dhe cilësinë e Romero në ndërtimin e lojës nga prapavija.
Atletico Madridi po përgatit një ofertë të rëndësishme për të bindur drejtuesit londinezë, ndërsa synimi është që marrëveshja të mbyllet përpara se vlera e kartonit të lojtarit të rritet edhe më shumë pas Botërorit.
Për Simeonen, Romero përfaqëson liderin ideal të repartit defensiv dhe një futbollist të aftë për të transformuar nivelin e skuadrës në ndeshjet më të rëndësishme.
Klubi madrilen beson se vendosmëria e mbrojtësit do të luajë rol kyç në negociatat me Tottenhamin gjatë verës.
Në javët e ardhshme pritet që kontaktet mes palëve të intensifikohen, ndërsa Atletico synon të ndërtojë “murin” e ri defensiv për sezonin 2026 me sytë e kthyer nga Londra. /Telegrafi/