Fantastike: Arman Durmishi ftohet nga Spalleti për t'u stërvitur me ekipin e parë të Juventusit
Arman Durmishi vazhdon të jetë një nga emrat më premtues të futbollit shqiptar dhe paraqitjet e tij kanë filluar të tërheqin vëmendjen edhe në nivelet më të larta të klubit të Juventusit.
Sulmuesi 18-vjeçar do të jetë pjesë e Juventus Next Gen gjatë këtij sezoni, skuadër që militon në nivelet e ulëta të futbollit italian dhe shërben si një urë lidhëse mes akademisë dhe ekipit të parë të bardhezinjve.
Kontrata e tij me klubin torinez është e vlefshme deri në vitin 2028, duke treguar besimin që Juventusi ka te potenciali i tij.
Lajmi pozitiv për Durmishin ka ardhur edhe nga ekipi i parë. Shqiptari ishte një nga lojtarët e Juventus Next Gen që morën pjesë në stërvitjen me skuadrën A të “Zonjës së Vjetër”, nën urdhrat e trajnerit Luciano Spalletti, i cili po përgatit ekipin për sezonin e ri.
Ky është një tjetër hap i rëndësishëm në karrierën e talentit shqiptar, i cili sezonin e kaluar shkëlqeu me Juventus U-20 në kampionatin Primavera.
Durmishi ishte golashënuesi më i mirë i skuadrës, duke konfirmuar aftësitë e tij në repartin ofensiv dhe duke bindur drejtuesit e klubit se mund të jetë një investim i rëndësishëm për të ardhmen.
Objektivi i tij është të vazhdojë zhvillimin me Juventus Next Gen dhe të fitojë sa më shpejt një vend në planet e ekipit të parë.
Durmishi është gjithashtu pjesë e Kombëtares shqiptare U-19 dhe konsiderohet një nga kandidatët kryesorë për të qenë një nga sulmuesit e së ardhmes për përfaqësuesen kuqezi.
Me progresin që po shfaq në një klub me historinë dhe standardet e Juventusit, ai shihet si një nga emrat që mund të japë një kontribut të rëndësishëm për sulmin e Shqipërisë në vitet e ardhshme. /Telegrafi/