Eva Longoria shfaqet në formë të shkëlqyer gjatë pushimeve në Marbella
Sezoni i rrobave të banjës ka nisur dhe Eva Longoria duket se është përgatitur më së miri për të.
Aktorja hollivudiane, 51 vjeçe, tërhoqi gjithë vëmendjen me bikini të bardha, teksa shijonte një ditë në plazhet e Marbella së bashku me bashkëshortin e saj, José Bastón, dhe djalin e tyre shtatëvjeçar, Santiago, të enjten.
Tashmë një nënë e angazhuar që balancon disa projekte njëkohësisht, Longoria ka arritur ta mbajë fitnesin si prioritet, gjë që u dëshmua edhe në fotot e fundit, ku ajo shfaq bark të tonifikuar dhe një trup në formë të shkëlqyer.
Në një skenë që dukej sikur ishte pjesë e një sesioni fotografik, Longoria eci me vetëbesim përgjatë rërës, ndërsa flokët e saj ngjyrë gështenjë valëviteshin nga era.
Ajo luante me flokët teksa kthehej nga plazhi, ndërsa pjesa e poshtme e bikinit të bardhë i vinte në pah linjat trupore.
Edhe pse kishte veshur një bluzë të bardhë, bashkëshorti i saj nuk i rezistoi dot dhe e puthi me dashuri.
Aktorja, e cila dikur jetonte në Los Angeles, prej disa vitesh e konsideron Spain shtëpinë e saj.
Aktualisht ajo jeton kryesisht mes Spanjës dhe Mexico, megjithëse herë pas here udhëton drejt United States kur e kërkojnë angazhimet.