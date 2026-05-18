Eurovision 2026 thyen të gjitha rekordet e shikueshmërisë në Austri: Më shumë se 1.6 milion njerëz ndoqën finalen e madhe
Konkursi jubilar i 70-të i këngës Eurovision 2026 e shndërroi Vjenën në qendër të skenës muzikore evropiane dhe spektakli i organizuar nga transmetuesi publik austriak 'ORF' theu rekorde shikueshmërie në Austri dhe tërhoqi miliona shikues në të gjithë Evropën.
Sipas të dhënave të para, finalja e madhe, e mbajtur në Stadthalle të Vjenës, u ndoq nga plot 1.684 milionë shikues në programin ORF 1, që përfaqëson rezultatin më të mirë që nga Festivali i Këngës Eurovision në vitin 2015, kur Austria priti gjithashtu këtë konkurs prestigjioz muzikor.
Gjatë interpretimeve të këngëve, pjesa e tregut të ORF arriti në 64 për qind në mesin e audiencës totale, ndërsa interesi i të rinjve ishte edhe më mbresëlënës.
Pothuajse çdo i dyti i ri austriak që shikonte televizor në atë moment po ndiqte Konkursin e Këngës në Eurovision, dhe në mesin e audiencës së moshës 12 deri në 29 vjeç, pjesa e audiencës arriti në 93 përqind gjatë shpalljes përfundimtare të fituesit.
Audienca online nuk mbeti shumë prapa. Rreth 100 mijë njerëz e ndoqën drejtpërdrejt, duke e bërë atë transmetimin më të shikuar të Eurovisionit në historinë e ORF-së, pasi këto statistika janë matur që nga viti 2017.
Një total prej 3.268 milionë shikuesish në Austri e ndoqën natën finale të Festivalit të Këngës në Eurovision të paktën për pak kohë, që do të thotë se pothuajse gjysma e audiencës televizive austriake e ndoqi këtë ngjarje.
Interes i madh u regjistrua edhe në Gjermani, ku transmetimi nga Vjena në ARD u ndoq nga më shumë se tetë milionë shikues.
Drejtoresha e Përgjithshme e ORF-së, Ingrid Thurnher, tha se organizimi i Konkursit të Këngës Eurovision, i cili është përvjetori i tij, tregoi forcën e shërbimit publik dhe rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar, ndërsa producenti ekzekutiv Michael Kron theksoi se Austria mori një promovim të jashtëzakonshëm në të gjithë botën përmes këtij eventi.
Një ditë pas finales së madhe, ORF vazhdon me Festivalin e Këngës në Eurovision.
Televizioni austriak do të transmetojë emisione speciale kushtuar momenteve më emocionale të konkursit, përgatitjeve në Vjenë dhe festave të shumta që mblodhën fansa dhe personazhe të famshëm nga e gjithë vendi në ditët e mëparshme.
Eurosong i këtij viti ka treguar edhe një herë se është shumë më tepër sesa një konkurs muzikor.
Ditët e fundit, Vjena ka qenë vendi i takimit të muzikës, spektaklit dhe miliona fansave që e shndërruan 70-vjetorin e Festivalit të Këngës në Eurovision në një nga ngjarjet televizive më të ndjekura të vitit në Evropë. /Telegrafi/