Enzo Fernandez drejt Manchester Cityt? Chelsea ka gjetur tashmë zëvendësuesin e tij
Chelsea ka intensifikuar planifikimin për një skenar të mundshëm, duke identifikuar zëvendësuesin kryesor në rast se zëvendëskapiteni Enzo Fernandez përfundon transferimin e bujshëm te Manchester City.
Me klubin nga “Etihad” të dëshpëruar për të përforcuar mesfushën pas marrëveshjes së Rodrit me Barcelonën, “Blutë” janë të gatshëm të tentojnë transferimin e një lojtari nga një rival i Premier Leagues për të mbushur boshllëkun e mundshëm në “Stamford Bridge”.
Interesimi i Manchester Cityt për Fernandezin është intensifikuar pas fillimit të vështirë të sezonit për trajnerin e ri, Enzo Maresca. Përmasat e sfidës u panë qartë në humbjen 3-0 ndaj Arsenalit në Community Shield, ndërsa situata u komplikua edhe më shumë nga lajmi se mesfushori kryesor, Rodri, është pranë një transferimi te Barcelona për rreth 75.9 milionë euro.
Kjo situatë e papritur e ka detyruar Cityn të kthejë vëmendjen nga Londra, megjithëse klubi nuk arriti të bëjë ofertë brenda afatit të caktuar. Chelsea kishte vendosur një çmim prej 140.2 milionë eurosh për reprezentuesin argjentinas.
Pavarësisht se e humbi këtë mundësi, Manchester City mbetet i vendosur për ta transferuar fituesin e Kupës së Botës 2022. Klubi tashmë ka shpenzuar shuma të mëdha gjatë kësaj vere, përfshirë transferimin e Elliot Anderson, ndërsa po i afrohet edhe marrëveshjes për mesfushorin e Lille, Ayyoub Bouaddin.
Sipas The Telegraph, Chelsea e ka rritur edhe më tej çmimin e Fernandezit, mbi shifrën fillestare prej 120 milionë eurosh, pasi koha që ka mbetur deri në mbylljen e afatit kalimtar po zvogëlohet dhe klubi ka gjithnjë e më pak mundësi për të gjetur një zëvendësues të përshtatshëm.
Nëse Fernandez largohet drejt “Etihad”, atëherë Xabi Alonso e ka identifikuar tashmë yllin e Bournemouthit, Alex Scott, si lojtarin që mund të marrë përgjegjësitë në mesfushën e Chelseat, raporton Metro.
Klubi londinez tashmë ka bërë një përpjekje për të kuptuar situatën e reprezentuesit të Anglisë U21, pasi më herët kishte paraqitur një ofertë zyrtare prej 74.8 milionë eurosh, e cila ishte refuzuar nga Bournemouthi.
“Cherries” vazhdojnë të qëndrojnë të palëkundur në qëndrimin se Scott nuk është në shitje. Megjithatë, Chelsea beson se mund të ketë një mundësi për transferimin e tij, pasi mesfushorit i kanë mbetur vetëm dy vite në kontratën aktuale./Telegrafi/