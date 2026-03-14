Elle Fanning zbulon pse hapi një llogari në OnlyFans: Kishte më shumë gjëra, më duhej t'i hetoja
Aktorja amerikane Elle Fanning zbuloi se hapi një llogari në platformën OnlyFans për t'u përgatitur më mirë për rolin e saj të ri në serialin e ardhshëm të Apple TV+ "Margo's Got Money Troubles", një adaptim i romanit të vitit 2024 me të njëjtin emër nga "Rufi Thorpe".
Në një intervistë me mediat e huaja, Fanning shpjegoi se ishte e rëndësishme për të që të hetonte në detaje funksionimin e platformës, sepse ajo luan një rol kyç në histori.
Në serialin "Fanning" ajo luan rolin e Margos, një gruaje të re e cila pasi braktis kolegjin has probleme financiare dhe vendos të hapë OnlyFans për të shlyer borxhet e saj. Ky vendim fillon të ndikojë në marrëdhënien e saj me familjen, përfshirë prindërit e saj, të luajtur nga Michelle Pfeiffer dhe Nick Offerman.
Duke folur për revistën People, Fanning shpjegoi procesin e kërkimit: "Kishte disa gjëra. Unë përdor Instagram dhe TikTok, kështu që më duhej të bëja kërkime edhe për ato. Gjithashtu na u desh të gërmonim pak më thellë në OnlyFans. Hapëm një llogari për skenaristët dhe për mua, në mënyrë që të shihja se si funksionon faqja".
Aktorja theksoi se personazhi i Margos ishte veçanërisht interesant për të, sepse, pavarësisht rrethanave të vështira, ajo përpiqet të përballojë problemet e saj.
"Margo është një personazh shumë optimist. Ajo përballet me rrethana të vështira jetësore, por disi gjithmonë arrin t'i kapërcejë ato", tha ajo.
Fanning shprehu gjithashtu kënaqësinë e saj që ishte e përfshirë në prodhimin e serialit, së bashku me Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman dhe David E. Kelly. Ajo tha për projektin: "Shpresoj që njerëzit ta shijojnë vërtet serialin. Është një dramë familjare, por shumë prekëse".
Seria "Margo's Got Money Troubles" është planifikuar të dalë në prill dhe Fanning shpreson që publiku do ta dallojë kombinimin e humorit dhe prekshmërisë që sjell historia. /Telegrafi/