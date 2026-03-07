Elegante dhe sensuale, Olta Gixhari tërheq vëmendjen e ndjekësve
Aktorja e njohur shqiptare, Olta Gixhari, vazhdon të tërheqë vëmendjen e publikut edhe pas përfundimit të eksperiencës së saj si opinioniste në Big Brother VIP Kosova.
Pas mbylljes së këtij kapitulli televiziv, Olta mbetet shumë aktive në rrjetet sociale, ku ndan shpesh momente nga përditshmëria dhe projektet e saj, duke mos i zhgënjyer kurrë fansat që e ndjekin prej vitesh.
Së fundmi, aktorja publikoi disa fotografi që menjëherë morën vëmendjen e ndjekësve të saj.
Olta Gixhari/Instagram
Në imazhet e shpërndara, Olta shfaqet në një ambient elegant restoranti, e veshur me një fustan të kuq nga marka e saj, që i thekson linjat trupore dhe elegancën.
Me një stil të rafinuar dhe një prezencë të fortë, ajo duket sensuale dhe shumë karizmatike, duke kombinuar klasiken me një dozë glamuri modern.
Fotografitë u komentuan gjerësisht nga ndjekësit, të cilët vlerësuan jo vetëm stilin e saj, por edhe vetëbesimin që ajo përcjell në çdo paraqitje.
Edhe një herë, Olta dëshmon se mbetet një nga figurat më të komentuara të showbiz-it shqiptar, duke ditur gjithmonë si të tërheqë vëmendjen e publikut me elegancën dhe sharmin e saj. /Telegrafi/
