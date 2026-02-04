Egzon Shkololli sjell energji dhe motivim në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova me një stërvitje intensive për banorët
Treneri i njohur i fitnesit, Egzon Shkololli, ka qenë së fundmi pjesë e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova për një periudhë të shkurtër, por mjaft domethënëse, ku ka udhëhequr një seancë stërvitore me banorët. Ky aktivitet ka tërhequr menjëherë vëmendje të madhe, si brenda shtëpisë ashtu edhe në rrjetet sociale, ku pamjet janë shpërndarë dhe komentuar gjerësisht.
Siç është parë nga materialet e publikuara nga Big Brother VIP Kosova, por edhe nga vetë Egzon Shkololli në profilet e tij në rrjete sociale, stërvitja u zhvillua në mënyrë intensive dhe profesionale. Ajo i nxori banorët nga rutina e përditshme dhe solli energji pozitive në një fazë të ndjeshme të lojës, kur presioni psikologjik rritet dhe tensionet janë më të theksuara.
Edhe pse prania e Shkolollit në shtëpi zgjati vetëm aq sa zhvillimi i stërvitjes, ndikimi i këtij aktiviteti ishte i dukshëm. Banorët u përfshinë maksimalisht, duke treguar përkushtim, disiplinë dhe frymë gare, në një moment kur finalja e madhe po afrohet dhe çdo detaj ndikon në gjendjen fizike dhe mendore të tyre.
Ky angazhim u vlerësua pozitivisht edhe nga publiku, i cili në rrjetet sociale e cilësoi stërvitjen si të nevojshme dhe motivuese, duke theksuar rëndësinë e aktivitetit fizik për mirëqenien e banorëve gjatë qëndrimit të tyre të izoluar në shtëpi.
Përmes kësaj paraqitjeje të shkurtër, por domethënëse, Egzon Shkololli dëshmoi edhe një herë profesionalizmin dhe përkushtimin e tij ndaj fitnesit, ndërsa Big Brother VIP Kosova vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes me dinamika që e mbajnë publikun të lidhur deri në finalen e madhe, data e së cilës ende nuk është zyrtarizuar. /Telegrafi/