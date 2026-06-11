Edhe Salma Hayek është në hapjen e Kampionatit Botëror, bukuroshja meksikane iu drejtua audiencës në stadiumin Azteca
Salma Hayek u shfaq në ceremoninë e hapjes së Kupës së Botës 2026 në Mexico City, ku ishte pjesë e ceremonisë që shënoi fillimin e ngjarjes më të madhe të futbollit në botë.
Aktorja dhe producentja e famshme Salma Hayek mori pjesë në rolin e ambasadores së FIFA-s në programin e ceremonisë hapëse në stadiumin Estadio Azteca, ku ajo, së bashku me yje të tjerë botërorë, ishte pjesë e ceremonisë përpara fillimit të ndeshjes së parë të Kupës së Botës 2026.
Gjatë eventit, Hayek kishte rolin e përshëndetjes së tifozëve dhe shënoi simbolikisht fillimin e garës në Meksikë, një nga tre vendet pritëse të Kupës së Botës 2026.
Foto: Reuters
"Futbolli ka fuqinë të bashkojë njerëzit në mbarë botën, pavarësisht kulturës, gjuhës apo origjinës. Kjo është ajo që e bën këtë turne të veçantë", tha Hayek gjatë ceremonisë.
Nga rruga, ceremonia e hapjes u shënua nga një performancë muzikore nga Shakira, e cila kërceu para rreth 80,000 spektatorëve në stadiumin Azteca gjatë hapjes së Kupës së Botës, e cila këtë vit mbahet në Meksikë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanada.
Shakira performoi së bashku me këngëtarin nigerian Burna Boy në Mexico City, dhe kjo është gjithashtu e para nga tre ceremonitë e hapjes, duke pasur parasysh se Kupa e Botës e këtij viti po mbahet në tre vende (Meksikë, SHBA dhe Kanada). /Telegrafi/