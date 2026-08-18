GJYNN sjell emocione të forta në projektin e fundit “Kujtimet"
Pas një periudhe mjaft aktive me projekte të njëpasnjëshme, Gjyni Novoberdaliu apo siç e njohim me emrin artistik GJYNN rikthehet me “Kujtimet”, një projekt i ri që këtë herë e sjell artistin në një frymë më emocionale dhe personale.
“Kujtimet” sjell në qendër një histori dashurie dhe gjithçka që mbetet pas saj. Kujtime të mira apo të këqija? Këtë GJYNN ia lë secilit ta zbulojë përmes këngës, duke e përjetuar historinë dhe emocionin në mënyrën e vet.
Teksti i këngës është shkruar nga KANN, i cili përmes vargjeve i ka dhënë projektit ndjesinë dhe emocionin që kërkon vetë historia e “Kujtimeve”. Kënga shoqërohet edhe me një anë vizuale të realizuar me kujdes, duke e plotësuar atmosferën e projektit dhe duke e sjellë GJYNN në një tjetër dimension artistik.
- YouTube youtu.be
Me “Kujtimet”, GJYNN vazhdon rrugëtimin e tij muzikor dhe tregon se po kërkon vazhdimisht të sjellë projekte të reja, duke kombinuar tingullin modern me histori dhe emocione që shumë njerëz mund t’i gjejnë te vetja.
“Kujtimet” tashmë është publikuar dhe mund të dëgjohet në të gjitha platformat muzikore. Për projektet dhe publikimet e radhës, ndiqni GJYNN në Instagram @gjynnofficial dhe bëni Subscribe në YouTube @gjynnofficial për më shumë muzikë dhe projekte të reja. /Telegrafi/