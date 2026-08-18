Blleki vjen me “Senzacion”
"Senzacion" quhet kënga më e re ardhut dhe me një videoklip zyrtar nga reperi i njohur shqiptar BLLEKI.
Vetëm pak kohë pas publikimit, kënga ka filluar të tërheqë vëmendjen e publikut.
Sipas të dhënave të shfaqura në YouTube, “SENZACION” ka kaluar 124 mijë shikime, duke grumbulluar gjithashtu mbi 1 mijë pëlqime.
Projekti sjell BLLEKI-n me stilin dhe energjinë e tij karakteristike, ndërsa videoklipi mjaft tërheqës skena të nxehta i jep këngës një atmosferë verore dhe dinamike.
- YouTube youtu.be
“SENZACION” është publikuar më 16 gusht 2026 dhe pritet të vazhdojë të rrisë shikueshmërinë në ditët në vazhdim për tu kthyer në një hit.
Vetë kënga është prodhuar nga Blleki si producent me beatin dhe tesktin, realizuar nē studion e Flow Music dhe me mix-master po nga kjo studio dhe video punuar nga Avenor Films. Ky projekt muzikor vjen pas suoer suksesit që ai pati me këngën "Paranormal". /Telegrafi/