Edhe pse e vazhdoi kontratën me Bayern Munich, tri klube të njohura vihen pas Arijon Ibrahimovicit
Werder Bremen ka shfaqur interesim konkret për Arijon Ibrahimovic, duke nisur negociatat me Bayern Munich për një transferim të mundshëm në formë huazimi.
Sipas raportimeve, klubi nga Bremeni synon ta marrë talentin kosovar në huazim për sezonin e ri, ndërsa interesim për 20-vjeçarin kanë shprehur edhe Union Berlin dhe Atalanta.
Ibrahimovic e ka vazhduar së fundmi bashkëpunimin me Bayern Munichun, pasi këtë vit ka rinovuar kontratën me kampionin gjerman.
🚨EXCL | Werder Bremen are exploring a loan move for Arijon Ibrahimovic.
Talks with the player’s agents and FC Bayern have started, but nothing is advanced yet.
Bayern and Ibrahimovic are open to a last-minute deal until Deadline Day.
Union Berlin are also interested.… pic.twitter.com/5AIqDlCYjO
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 26, 2026
Megjithatë, rritja e numrit të klubeve të interesuara tregon se e ardhmja e tij mund të jetë larg Bavarisë, të paktën përkohësisht, për t'i mundësuar më shumë minuta në futbollin profesionist.
Werder Bremen tashmë ka bërë hapin e parë dhe ka nisur bisedimet me Bayernin për huazimin e tij.
Në anën tjetër, situata e Ibrahimovicit po ndiqet me interes të madh edhe në Kosovë.
Sulmuesi anësor mund t’i bashkohet Kosovës për ndeshjet e muajit shtator, çka do të ishte një përforcim i rëndësishëm për Dardanët. /Telegrafi/