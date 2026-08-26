Bayern Munichu refuzoi Arsenalin për yllin e ekipit
Bayern Munich ka refuzuar interesin e kampionëve të Ligës Premier, Arsenalit, për qendërmbrojtësin koreano-jugor Minjae Kim.
Londinezët thuhet se morën një refuzim të shpejtë dhe në vend të kësaj nënshkruan me Ezri Konsa nga Aston Villa për rreth 60 milionë euro.
Sipas faqes sportive Absolut Bayern, disa klube angleze, përfshirë Manchester United, Nottingham Forest dhe Aston Villa, gjithashtu u interesuan për 29-vjeçarin, por u refuzuan.
⚠️ Antes de fechar com Ezri Konsa, do Aston Villa, o Arsenal consultou a situação de Kim Min-jae.
O zagueiro sul-coreano de 29 anos, no entanto, recusou rapidamente a abordagem.
Além do Arsenal, Manchester United, Nottingham Forest e o próprio Aston Villa também demonstraram… pic.twitter.com/BsPmSvoaBa
— Bundesliga Insider (@BundesInsider) August 26, 2026
Drejtori sportiv i Bayernit, Max Eberl, kishte menduar shitjen e Kim në verën e vitit 2025, megjithatë një transferim nuk është më në agjendë.
Trajneri kryesor Vincent Kompany i vlerëson shumë cilësitë e mbrojtësit, duke e përshkruar atë si "një përbindësh të vërtetë mbrojtës dhe shumë të shpejtë" gjatë turneut të fundit të Bayernit në Azi.
Kim mbetet i përkushtuar ndaj gjigantëve të Bundesligës, ku ai vazhdon të ofrojë një mbulim të besueshëm në qendër të mbrojtjes, herë si titullarë dhe herë si alternativë. /Telegrafi/