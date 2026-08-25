Zyrtare: Nkunku nga Milani kalon te RB Leipzig
AC Milan ka konfirmuar largimin e Christopher Nkunkut, me sulmuesin francez që rikthehet te RB Leipzig në formë huazimi deri më 30 qershor 2027.
Marrëveshja përfshin edhe opsionin e blerjes përfundimtare, ndërsa sipas raportimeve nga Italia, Leipzig do të paguajë rreth 4 milionë euro për huazimin, ndërsa klauzola për transferimin përfundimtar është 28 milionë euro.
Nëse aktivizohet, vlera totale e operacionit do të shkojë në 32 milionë euro.
Manche Dinge im Leben sehen einfach richtig aus 🤝🤩 pic.twitter.com/eh3DaycgQN
— RB Leipzig (@RBLeipzig) August 25, 2026
Nkunku rikthehet kështu në Leipzig, klubin ku ndërtoi emrin e tij si një prej sulmuesve më të spikatur në Evropë, përpara transferimit te Chelsea.
26-vjeçari iu bashkua Milanit me pritshmëri të mëdha, por aventura e tij në Itali nuk shkoi sipas planit. Në sezonin e kaluar, francezi regjistroi 35 paraqitje, tetë gola dhe tri asistime. /Telegrafi/