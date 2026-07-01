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Lamine Yamal ka folur për mundësinë e transferimit të Julian Alvarez te Barcelona, duke e bërë të qartë se do ta mirëpriste me kënaqësi sulmuesin argjentinas në "Camp Nou".

Spanjolli publikisht kërkoi nga Alvarez që t’i bashkohet Barcelonës ngase beson se do të ishte më i duhuri.

"Nuk po mendoj shumë për këtë, por sigurisht që do të më pëlqente, sepse ai është një lojtar i madh".

"Nëse vjen, do ta presim me krahë hapur. Nëse do të isha në vendin e tij, do ta bëja këtë hap. Ne do ta presim nëse dëshiron të vijë. Unë i them: bëje".

Sipas raportimeve, Alvarez vazhdon të mbetet i vendosur në dëshirën e tij për t'iu bashkuar klubit të ëndrrave, Barcelonës, pasi ka bërë të ditur synimin për t'u larguar nga Atletico Madridi, një vendim që nuk është pritur mirë nga drejtuesit e klubit madrilen.

Raportohet se mundësia për të luajtur përkrah futbollistëve të nivelit të lartë si Lamine Yamal përbën një nga arsyet kryesore që e shtyjnë argjentinasin ta shohë Barcelonën si destinacionin e ardhshëm të karrierës së tij.

Megjithatë, Barcelona do të duhet të përballet me kërkesat e larta financiare të Atletico Madridit për të realizuar një transferim të tillë gjatë afatit kalimtar veror./Telegrafi/

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