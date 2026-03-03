E papritur, Rogerti rihyn në shtëpinë e BBVA-së
Zhvillime të papritura kanë ndodhur në shtëpinë e Big Brother VIP Albania.
Pas largimit të tij të papritur, Rogert Sterkaj është rikthyer në shtëpi, një vendim që ka habitur si banorët ashtu edhe publikun.
Rikthimi i tij erdhi pasi, pak më herët, ai la shtëpinë pas një komenti nga Monika, çka çoi në vendimin e tij të menjëhershëm për t’u larguar.
Megjithatë, pasi hyri në studio dhe zhvilloi një sqarim me dy opinionistët, Rogerti vendosi të kthehej sërish në shtëpinë e BBVA-së
Vendimi i banorit për të rihyrë në garë befasoi publikun dhe banorët brenda shtëpisë.
Me t’u futur brenda, ai u kërkoi falje banorëve për komentet e bëra dhe për tensionin e krijuar.
Top Lajme
BBVK
Jobs
Real Estate