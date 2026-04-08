“E nisëm me një magnetofon dhe kasetë”, mes lotësh Miri rrëfen fillimet e West Side Family dhe humbjen e Dr.Florit
Armir Shahini - Miri ka rrëfyer në spektaklin e së martës fillimet e tij në skenën muzikore shqiptare, krijimin e "West Side Family" si dhe humbjen e parakohshme të Florit.
Miri shprehu se shtysa për hapjen e derës drejt karrierës së tij muzikore ishte Flori kur ata ishin adoleshentë.
Ai tha se gjithçka filloi nga një magnetofon dhe një kasetë, diçka që më pas u kthye grupin e njohur për publikun shqiptar.
Më tej banori tregoi momentin kur mësoi për humbjen e Dr. Florit që sipas tij ishte një nga ditët më të errëta në jetën e tij.
Rrëfimi i plotë i Mirit:
“Jam rritur si çdo fëmijë i asaj kohe me vështirësi ekonomike.
Adoleshenca ime ka kaluar në gjimnazin Petro Nini Luarasi, ku njoha dy persona qe ndryshuan jetën time, Landi dhe Dr Flori. Kishim një magnetofon dhe një kasetë dhe ne këndonim.
Flori ishte ai që këndonte dhe që shkruante tekstet.
Një ditë Flori më merr në shtëpinë e tij dhe më thotë dua të tregoj diçkaKënga që hapi derën e karrierës time ishte Tik Tak.
Kënga e parë që kemi regjistruar ka qenë kjo dhe ka kushtuar 30 mijë lekë të vjetra.
Pastaj historia vazhdon me Landin, duke qenë se dhe ai këndonte dhe e pëlqenim zërin e tij, i thashë Florit pse mos t’i themi edhe Landit të na bashkohet dhe të jemi dy hip-hopista dhe një këngëtar.
I thamë, ai pranoi dhe e provuam me dy këngë të tjera.
E vendosëm të jemi grup me emrin West Side Family. Family sepse është fjala kyç që ne të tre të jemi bashkë përjetë.
Kemi marrë pjesë te kënga magjike me këngën mesazh.Kam qenë në Gjermani kur mora vesh për humbjen e Florit, 17 nëntor.
Njeriu i parë që mora në telefon ishte Landi, më hap telefonin dhe më thotë që fatkeqësisht është e vërtetë.
Ka qenë një nga ditët më të errëta. Flori është një burim frymëzimi për breza, dhe një arsye e ristartimit të West Side Family ka qenë vëllai i tij, Alban Kondi. Albani na tha që dhimbjen ta kthejmë në force, nuk mendonim kurrë që Flori nuk është me ne, por është me ne dhe tek ne.
Mendoj gjithmonë kur më del në ëndërr, e kam si shtysë si shok në zemër gjithë jetën. Do e pyesja zotin pse e more në krahët e tu Florin aq shpejt sepse kishim akoma nevojë për të. Humbja e tij na ka bërë më të fortë për sfidat e të ardhshme në jetët tona".
Pas rrëfimit, banori u transferua në studion e Big Brother VIP, ku u surprizua nga Roland Hysi si dhe nga këngëtarja dhe ish-banorja e Big Brother VIP, Vesa Smolica.
Të tre së bashku performuan këngën e re të "West Side Family", “Gënjeve”. /Telegrafi/