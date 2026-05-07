E goditi lojtarin e Atletico Madridit me shuplakë, ylli i Arsenalit rrezikon finalen e Ligës së Kampionëve
Gabriel Jesus mund të rrezikojë ta humbasë finalen e Ligës së Kampionëve, pasi u përfshi në një përplasje të ashpër pas fitores së Arsenalit ndaj Atletico Madridit në gjysmëfinale.
“Topçinjtë” do të përballen me Paris Saint-Germain në finalen e madhe në fund të muajit, pasi e eliminuan Atleticon me rezultat të përgjithshëm 2-1 më herët këtë javë. Arsenali siguroi një barazim 1-1 në kryeqytetin spanjoll, përpara se goli i Bukayo Sakas të mjaftonte për t’i rezervuar vendin në finale të martën mbrëma.
Arsenali u kritikua për festimin e tepruar të kualifikimit në gjysmëfinale, por jo gjithçka ishte me buzëqeshje në vërshëllimën përfundimtare, pasi sulmuesi Jesus u përfshi në një përplasje të tensionuar pas fitores.
Pamje të publikuara online pas ndeshjes treguan mbrojtësin e Atleticos, Marc Pubill, duke ndërhyrë në festën e shfrenuar pas vërshëllimës së fundit. Prania e tij nuk u prit mirë nga Jesus dhe 29-vjeçari u duk se e goditi kundërshtarin me shuplakë në fytyrë.
Incidenti nisi kur Pubill e shtyu nga pas Viktor Gyokeres, teksa sulmuesi suedez po festonte me bashkëlojtarët Cristhian Mosquera dhe Jesus.
Në pamje, Mosquera shihet duke u përpjekur ta qetësojë situatën, duke e larguar Pubillin, përpara se Jesus të reagonte me atë që duket si një shuplakë.
Bashkëlojtarët Myles Lewis-Skelly dhe Declan Rice vrapuan menjëherë për t’i ndarë dhe e shoqëruan mbrojtësin e Atleticos drejt tunelit.
UEFA ende po i shqyrton raportet zyrtare të gjyqtarit nga ndeshja e dytë e gjysmëfinales, përpara se të vendosë nëse do të ndërmarrë ndonjë masë disiplinore ndaj sulmuesit të Arsenalit.
Paneli Disiplinor i UEFA-s do t’i marrë vendimet bazuar në raportin pas ndeshjes të delegatit të ndeshjes./Telegrafi/