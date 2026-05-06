“UEFA duhej ta ndalte ndeshjen”, legjenda holandeze me kritika për duelin Arsenal-Atletico Madrid
Fituesi i Ligës së Kampionëve, Wesley Sneijder, ka sulmuar ashpër cilësinë e fitores së Arsenalit ndaj Atletico Madridit në gjysmëfinale, duke sugjeruar se UEFA madje duhej ta kishte ndërprerë ndeshjen e kthimit pas vetëm 35 minutash.
Pavarësisht se “Topçinjtë” fituan 1-0 në “Emirates” dhe siguruan kualifikimin në finale me rezultat të përgjithshëm 2-1, legjenda holandeze mbeti krejtësisht i irrituar nga ajo që pa në fushë.
Në një vlerësim të ashpër për përballjen gjysmëfinale, ish-mesfushori i Real Madridit dhe Interit bëri shaka se organi qeverisës i futbollit europian duhej të kishte ndërhyrë dhe ta ndalte ndeshjen para se të mbyllej pjesa e parë.
Bukayo Saka shënoi më pas golin vendimtar të çiftit, por Sneijder mendon se niveli i lojës ishte shumë më poshtë standardit që pritet në një skenë kaq prestigjioze të futbollit europian.
Duke folur për Ziggo Sport, holandezi i drejtpërdrejtë dha një verdikt të ashpër për atë që ndodhi në Londrën veriore.
“Unë thashë pas 35 minutash. UEFA duhet të ndërhyjë. Duhet ta thërrasin Londrën. Të dy ekipet jashtë fushe, dhe finalja të luhet mes Bayern Munich dhe Paris Saint-Germain”.
“E dija që kështu do të ndodhte. Atletico u tërhoq prapa dhe ia dha posedimin kundërshtarit, ndërsa Arsenali e kontrolloi shumë topin”.
Ndërsa e pranoi arritjen e trajnerit në udhëheqjen e Arsenalit drejt finales me një fitore të vështirë 1-0, Sneijder argumentoi se skuadra londineze i mungon talenti realisht i klasit botëror, krahasuar me gjigantët e Europës në të kaluarën.
“I pashë sërish lojtarët, dhe Arteta tashmë meriton një statujë. Ai thjesht nuk ka lojtarë të nivelit të lartë dhe, me këtë skuadër që ka, arrin ta shtyjë Atleticon prapa, gjë që është mbresëlënëse”, përfundoi ai./Telegrafi/