E bujshme: Soni Malaj flet pas shumë viteve për Florin, i bën një kërkesë publike nga Ferma VIP 3
Këngëtarja Soni Malaj ka folur për herë të parë në “Ferma VIP” për një kapitull të rëndësishëm të jetës së saj personale, duke zbuluar detaje nga lidhja e dikurshme me këngëtarin dhe producentin e njohur Flori Mumajesi.
Biseda u hap në mënyrë spontane, teksa në fermë po dëgjohej një këngë e Florit. Në atë moment, Moza Ahmeti e pyeti Sonin nëse kishte ndonjë afeksion të veçantë për artistin, çka solli edhe reagimin me humor të këngëtares. “Mos ma shaj Florin”, iu përgjigj ajo, duke e bërë menjëherë të qartë se mes tyre ka pasur një histori.
Më pas, Soni konfirmoi se lidhja e tyre ka zgjatur dy vite e gjysmë dhe, sipas saj, marrëdhënia ishte zyrtare. “Është ishi im. Dy vite e gjysmë bashkë. Ka vite si histori. Kemi qenë zyrtarisht”, u shpreh Soni, duke nënkuptuar se ata kanë qenë edhe të fejuar.
Gjatë bisedës, Moza e pyeti nëse Flori është beqar apo i lidhur, ndërsa Soni zgjodhi të përgjigjej shkurt, duke lënë të kuptohet se secili ka vazhduar rrugën e vet.
“Ai në punë të vet tani, unë në timen”, tha ajo. Moza nuk ngurroi të hidhte edhe idenë e një “ribashkimi”, por Soni e preu menjëherë, duke e mohuar. “Jo, jo”, u përgjigj ajo.
Biseda vijoi me nota humori, teksa Moza tregoi një episod kur e kishte takuar Florin pas një kohe të gjatë dhe kishte bërë sikur nuk e njihte, duke e “ngacmuar” për faktin se ishte shëndoshur. Soni reagoi pa tension, duke e relativizuar situatën me një koment të thjeshtë: “I shkon shëndeti”.
Në fund, Soni Malaj bëri edhe një thirrje spontane nga brenda fermës, duke iu drejtuar Florit në mënyrë indirekte, me një kërkesë që lidhet me “dronët” – një nga mënyrat e zakonshme të komunikimit dhe mesazheve nga jashtë në format.
“Njëherë, kur po ia vendosnin shumë këngët, thashë mos po na vjen në Fermë. Po dronë, pse nuk më ke sjellë këtu? Moza, thuaju të më sjellin një dron, të lutem”, u shpreh Soni Malaj.
Rrëfimi i saj u komentua menjëherë nga fermerët, ndërsa publiku pritet ta shohë si një nga momentet më të sinqerta dhe më të papritura të Sonit në “Ferma VIP”, ku jo rrallëherë bisedat e zakonshme shndërrohen në zbulime personale. /Telegrafi/