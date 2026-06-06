Dy yjet kryesorë të Francës nuk përshëndeten mes vete, videoja shqetëson tifozët para Botërorit
Kupa e Botës 2026 nuk ka filluar ende, por ekipi kombëtar francez e ka gjetur veten në qendër të vëmendjes për shkak të mosmarrëveshjeve të dyshuara midis lojtarëve.
Aktorët kryesorë të historisë janë Kylian Mbappe dhe N'Golo Kante, pasi një detaj nga tuneli para ndeshjes miqësore kundër Bregut të Fildishtë shkaktoi një ortek reagimesh në rrjetet sociale.
Franca u mund me rezultat 2-1 në atë ndeshje, por më shumë sesa vetë rezultati, ajo që tërhoqi vëmendjen e publikut ishte një video që tregonte lojtarët rezervë duke përshëndetur formacionin titullar para se të hynin në fushë.
Në video, Kante shihet duke përshëndetur disa shokë skuadre, por kur i afrohet Mbappes, ai duket se e injoron atë. Në të njëjtën kohë, ylli i Real Madridit nuk shfaq asnjë reagim ndaj mesfushorit me përvojë.
Mais les gars il se passe quoi entre Mbappé et Kanté, pourquoi ils s’évitent comme ça ??????
Pour réussir à se mettre N'Golo à dos il faut le faire quand même pic.twitter.com/GxEPqzkDfR
— 𝔇𝔧𝔦𝔟𝔦𝔫𝔥𝔬 🇨🇷 (@DjibinhoPvris_) June 5, 2026
Situata u ndërlikua edhe më tej nga një video tjetër që po qarkullon në internet, dhe disa përdorues e lidhin atë me një incident të mëparshëm gjatë një ndeshjeje miqësore kundër Kolumbisë.
Sipas pretendimeve që kanë dalë në mediat sociale, Mbappe dyshohet se i ka kërkuar Ryan Cherkit t’ia merrte shiritin e kapitenit Kantes dhe t’ia jepte atij ndërsa mesfushori hyri në lojë.
Megjithatë, duhet theksuar se nuk ka asnjë konfirmim se ka ndonjë konflikt midis dy lojtarëve të ekipit kombëtar. Është gjithashtu e mundur që Mbappe dhe Kante të jenë përshëndetur me njëri-tjetrin para se të mbërrinin kamerat ose që thjesht nuk e kanë konsideruar të nevojshme të përsërisnin të njëjtin gjest.
Gazetari francez i TF1, Saber Desfarges, reagoi ndaj spekulimeve në rritje, duke hedhur poshtë kategorikisht pretendimet për probleme brenda ekipit kombëtar.
“Gjëra të pakuptimta”, tha shkurt Desfarges, duke komentuar thashethemet që kanë qarkulluar në mediat franceze dhe botërore ditët e fundit.
Pavarësisht mohimeve, regjistrimi vazhdoi të shkaktojë reagime të shumta midis tifozëve, të cilët po përpiqen të gjejnë shenja të mosmarrëveshjeve të mundshme në dhomën e zhveshjes së njërit prej favoritëve kryesorë për të fituar Kupën e Botës në çdo detaj. /Telegrafi/