Dy sulmuesit që Deco ka zgjedhur për Barcelonën
Aktiviteti i transferimeve të Barcelonës nuk ka mbaruar ende dhe ata po shqyrtojnë dy emra sulmuesish të njohur, për ta transferuar së paku njërin, nëse nuk arrijnë të sigurojnë transferimin e Lautaro Martinez para se të mbyllet afati kalimtar.
Opsioni i Lautaros është komplikuar nga qëndrimi i Interit. Presidenti i tyre, Giuseppe Marotta, deklaroi më 22 gusht se klubi italian nuk ka ndërmend ta lërë të lirë kapitenin e tyre 29-vjeçar, i cili ka shënuar 175 gola në 376 paraqitje për Interin që kur iu bashkua në vitin 2018.
Megjithatë, drejtuesit e klubit blaugrana nuk po qëndrojnë duarkryq dhe Jose Alvarez nga El Chiringuito, ka zbuluar emrat e dy sulmuesve që Deco i ka vendosur në listën e ngushtë të Barcelonës për ditët e fundit të gushtit.
🚨 EXCLUSIVA de @10JoseAlvarez 🚨
👀 "GYOKERES y TRESOLDI son las ALTERNATIVAS a Lautaro". pic.twitter.com/SKVG2QOY0s
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 25, 2026
Viktor Gyokeres duket të jetë më me përvojë nga të dy opsionet. Suedezi mbërriti te Arsenali nga Sporting Lisbon në korrik 2025 dhe e përfundoi sezonin e tij të parë në Angli me 18 gola në të gjitha garat, sipas të dhënave të publikuara nga vetë klubi londinez.
Në Ligën Premier, ai shënoi 14 gola në 36 ndeshje gjatë sezonit 2025/26. Arsenali gjithashtu fitoi kampionatin anglez, kështu që negociatat për largimin e tij tani do të nënkuptonin marrëveshje me një klub që e nënshkroi atë vetëm një vit më parë me një kontratë afatgjatë.
Opsioni i dytë është Nicolo Tresoldi, një sulmues gjerman nga Club Brugge. 22-vjeçari ka kontratë deri në qershor 2029 dhe vlera e tij në treg është rreth 25 milionë euro, megjithëse klubi belg mund të kërkojë midis 45 dhe 50 milionë euro për të lejuar largimin e tij.
Tresoldi shënoi 19 gola në ligën belge sezonin e kaluar dhe e ka filluar sezonin 2026/27 me katër gola në katër ndeshjet e tij të para zyrtare. Progresi i tij ka tërhequr gjithashtu vëmendjen e Atletico Madridit, kështu që Barça mund të përballet me konkurrencë nëse vendosin ta ndjekin lojtarin.
Profili i tij përfaqëson një operacion të ndryshëm nga ai i Gyokeres. Suedezi vjen i mbështetur nga përvoja e tij në Angli dhe Portugali, ndërsa Tresoldi do t'i lejonte Barçës të investonte në një sulmues 22-vjeçar me hapësirë për rritje dhe një kosto fillimisht më të ulët.
Kështu, Barcelona do të duhet të vendosë në ditët e fundit të afatit kalimtar nëse do të vazhdojë ndjekjen e Lautaros apo do të aktivizojë njërën nga këto alternativa. /Telegrafi/