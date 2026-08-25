Barcelona e hapur për të shitur pesë lojtarë brenda 8 ditësh, përfshirë dy yjet titullarë
Barcelona pritet ta ketë një fund të afatit kalimtar shumë intensiv pasi mund të kompletojë disa transferime të mëdha në dalje, por edhe në hyrje.
Sipas gazetarit Jose Alvarez Haya në El Chiringuito TV, Barcelona është e hapur për të shitur deri në pesë lojtarë, përfshirë Frenkie de Jong dhe Jules Kounde, përpara se të mbyllet afati kalimtar i verës.
Klubi po shqyrton largime të mëdha për të mbledhur kapital dhe për të krijuar hapësirë financiare për një sulmues të cilësisë së lartë.
Marc Casado dhe Hector Fort janë më afër derës së daljes, pasi të dy tashmë po stërviten larg grupit kryesor dhe largimet e tyre konsiderohen të pashmangshme.
🚨 EXCLUSIVA de @10JoseAlvarez 🚨
❌ "No garantizo que sigan BALDE, FORT, KOUNDÉ, DE JONG y CASADÓ".
👀 "Si hay salidas, como central gusta mucho LUKEBA". pic.twitter.com/KIEhdK6Fyn
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 25, 2026
Për figurat e profilit të lartë Frenkie de Jong, Jules Kounde dhe Alejandro Balde, Barcelona është e gatshme të dëgjojë vetëm ofertat e përshtatshme.
Roli i Kounde përballet me një ndryshim nën drejtimin e Hansi Flick, me Eric Garcian të favorizuar në pozicionin e mbrojtësit të djathtë, ndërsa marrëdhëniet e tendosura të De Jong dhe lidhja e Balde me Manchester United e lënë të ardhmen e tyre të pasigurt. /Telegrafi/