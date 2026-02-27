Dy gjigantët italianë po luftojnë për të siguruar transferimin e Casemiros
Casemiro po përballet me muajt e fundit si lojtar i Manchester United. Kontrata e mesfushorit brazilian përfundon më 30 qershor dhe gjithçka tregon se ai nuk do ta rinovojë me klubin anglez, duke hapur kështu një skenar shumë tërheqës në tregun e transferimeve.
Në moshën 34-vjeçare, ish-lojtari i Real Madrid ndodhet përballë një vendimi kyç. Periudha e tij në “Old Trafford”, e shoqëruar me ulje-ngritje kolektive, duket se ka arritur në fund si për klubin ashtu edhe për vetë lojtarin.
Në Angli besohet se aventura e tij me Manchester United ka mbaruar. Paga e lartë dhe nevoja për të rinovuar skuadrën kanë përshpejtuar vendimin për ndarjen e rrugëve këtë verë.
Sipas Calciomercato, Serie A paraqitet si një opsion real. Një kampionat më taktik dhe më pak intensiv se Liga Premier mund t’i përshtatet më mirë kushteve aktuale të mesfushorit brazilian.
Milan është një nga klubet që ka shfaqur interes konkret. Në “San Siro”, vlerësohet përvoja e tij ndërkombëtare dhe aftësia për të luajtur si mburojë përpara mbrojtjes.
Braziliani ka diskutuar së fundmi për futbollin italian me Luka Modric, një figurë kyçe në projektin e Milanit. Pas shumë vitesh së bashku në të njëjtën dhomë zhveshjeje, ata ruajnë një marrëdhënie të afërt.
Megjithatë, faktori ekonomik do të jetë vendimtar. Pasi ka përfituar rreth 18 milionë euro neto në sezon te Manchester United, lojtari do të duhet të pranojë një ulje të ndjeshme page për t’u transferuar në Itali.
Edhe Juventus po e ndjek nga afër situatën. “Bianconerët” kanë nevojë për eksperiencë në mesfushë, sidomos pas një sezoni me ulje-ngritje dhe pasiguri në garat europiane.
Në Torino besohet se një lojtar me eksperiencën e Casemiros mund të sjellë ekuilibër të menjëhershëm.
Aftësia e tij për të organizuar lojën, për të rikuperuar topa dhe për të mbështetur skuadrën në momentet vendimtare konsiderohet një vlerë e shtuar./Telegrafi/