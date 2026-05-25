Ish-futbollisti i njohur italian, Gennaro Gattuso, ka gjetur një angazhim të ri pas largimit nga posti i përzgjedhësit të Italisë në mars, pas humbjes ndaj Bosnjës dhe Hercegovinës në play-off.

Gattuso i udhëhoqi “Azzurrët” deri në finalen e play-off-it për Botëror, ku Italia u eliminua pas penalltive, ndërsa më pas ai mbeti pa ekip.

Sipas gazetarit të njohur Fabrizio Romano, Gattuso është pranë emërimit si trajner i ri i Lazios.


Nëse marrëveshja zyrtarizohet, ai do ta zëvendësojë Maurizio Sarrin, i cili e mbylli sezonin me klubin romak në pozitën e nëntë në Serie A.

Gattuso rikthehet kështu në kampionatin italian, teksa në karrierën e tij si trajner ka drejtuar disa klube të njohura, përfshirë Milanin, Napolin, Valencian, Marseillen, si dhe kombëtaren e Italisë. Ai ka qenë gjithashtu trajner i Hajdukut. /Telegrafi/

