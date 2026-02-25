Casemiro synon të qëndrojë në Evropë pas largimit nga United
Casemiro dëshiron të vazhdojë karrierën e tij në Evropë pasi do të largohet nga Manchester United këtë verë kur kontrata e tij skadon, duke hedhur poshtë spekulimet për një transferim në Major League Soccer.
Braziliani 34-vjeçar u ka thënë bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë se ai ende ndihet i aftë të performojë në një nivel të lartë në kontinentin evropian.
Burimet tregojnë se Italia është një destinacion i mundshëm, i frymëzuar nga transferimi i ish-shokut të ekipit të Real Madridit, Luka Modric, te Milani verën e fundit me një marrëveshje me mundësi zgjatjeje.
Casemiro ka luajtur titullar në 24 nga 29 ndeshjet e Unitedit këtë sezon, duke shënuar pesë gola - katër nga goditjet standarde - ndërsa mbetet pothuajse gjithmonë i pranishëm në mesfushë që kur u rikthye në formacionin titullar në raundet eliminatore të Ligës së Evropës vitin e kaluar.
United më parë kishte shqyrtuar ofertat nga Liga Profesionale Saudite në vitin 2024 dhe dimrin e kaluar, por paga e tij javore prej 350 mijë funtesh rezultoi e tepërt.
Pesë herë fituesi i Ligës së Kampionëve iu bashkua Unitedit nga Real Madrid për mbi 70 milionë euro në vitin 2022. /Telegrafi/