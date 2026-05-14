Man City vendos çmimin për largimin e yllit të madh
Manchester City ka vendosur një çmim të qartë për largimin e mundshëm të Omar Marmoush gjatë afatit kalimtar të verës.
Sulmuesi egjiptian ka rikthyer formën në javët e fundit me paraqitje bindëse dhe gola të rëndësishëm, duke tërhequr sërish interesimin e disa klubeve evropiane.
Marmoush u transferua në “Etihad” si një investim me shumë pritshmëri, por konkurrenca e madhe në repartin ofensiv dhe rotacionet e shumta e kanë bërë të vështirë që ai të sigurojë vazhdimësi si titullar. Megjithatë, forma e tij në fundin e sezonit ka bindur drejtuesit e klubit se vlera e lojtarit është rritur ndjeshëm.
Sipas raportimeve, City nuk ka ndërmend të negociojë për më pak se 70 milionë euro. Klubi anglez nuk e konsideron shitjen e Marmoush si prioritet, por është i gatshëm të dëgjojë oferta serioze nëse ato përmbushin kërkesat financiare.
Trajneri Pep Guardiola vazhdon ta vlerësojë sulmuesin egjiptian për shpejtësinë, lëvizjet inteligjente dhe aftësinë për të luajtur në disa role në sulm.
Megjithatë, konkurrenca e madhe në skuadër dhe nevoja për balancim të organikës mund ta shtyjnë klubin të marrë në konsideratë një largim të mundshëm.
Nga ana tjetër, edhe vetë Marmoush pritet të analizojë të ardhmen e tij. Nëse kërkon më shumë minuta dhe rol protagonist, një transferim mund të jetë alternativa më e mirë.
Por qëndrimi te Manchester City i garanton vazhdimin në një nga klubet më konkurruese të Evropës dhe mundësinë për të luftuar për të gjithë trofetë.
Interesimi për egjiptianin është rritur ndjeshëm pas paraqitjeve të fundit në Ligën Premier, ku ai ka treguar potencialin e tij në ndeshje vendimtare.
Në një treg ku sulmuesit me shpejtësi dhe instinkt goli janë gjithnjë e më të kërkuar, profili i Marmoush konsiderohet shumë tërheqës për klubet me kapacitet financiar të lartë.
Manchester City ka bërë të qartë se nuk do ta lejojë largimin e lojtarit pa një ofertë të madhe ekonomike. Vera pritet të jetë vendimtare për të ardhmen e Omar Marmoush, ndërsa klubet e interesuara tashmë e dinë se duhet të paguajnë shtrenjtë për të siguruar shërbimet e tij. /Telegrafi/