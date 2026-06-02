Man City synon transferimin e yllit të Ligës Premier për 115 milionë euro
Bordi i Manchester Cityt ka vendosur të përdorë të gjitha burimet financiare të disponueshme për të siguruar nënshkrimin e përhershëm të superyllit Morgan Rogers. Sulmuesi dinamik 23-vjeçar është bërë lojtari kyç i Aston Villas pasi fitoi trofeun e lakmuar të Ligës së Evropës.
Raportet nga media si TEAMtalk dhe specialisti Graeme Bailey konfirmojnë se Manchester City synon të rikthejë ish-lojtarin e akademisë së tyre. Megjithatë, gara nuk do të jetë e lehtë, duke pasur parasysh se Arsenali është i përgatitur të shpenzojë një shumë marramendëse prej 116 milionë eurosh.
Chelsea, Bayern Munich dhe Paris Saint-Germain i janë bashkuar kësaj lufte të furishme ofertash, të gjithë të magjepsur nga shkathtësia e tij e jashtëzakonshme.
Lojtari i sezonit i sapokurorëzuar në turneun kontinental sjell kontroll të aftë të topit, ritëm dinamik dhe një aftësi të shkëlqyer për t'u lidhur me sulmuesit.
Duke pasur parasysh këtë situatë, bordi i klubit nga Birmingham nuk do ta lehtësojë largimin e tij dhe do të kërkojë një tarifë transferimi që do të thyejë të gjitha rekordet e mëparshme të transferimeve të verës në Angli.
Javët në vijim do të jenë vërtet vendimtare në përcaktimin e së ardhmes së menjëhershme të një lojtari të destinuar të dominojë skenat më të mëdha në Evropë.
City po merr një rol udhëheqës në këtë luftë ofertash në rritje, të bindur se cilësitë e sulmuesit përshtaten në mënyrë të përkryer me stilin e tyre të lojës.
Menaxhmenti i klubit synon të paraqesë një ofertë zyrtare që do të pengojë ofertat e Arsenalit dhe konkurrentëve të tjerë të elitës. /Telegrafi/