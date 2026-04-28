Ylli i Man Cityt po përpiqet të nënshkruajë për Barcelonën
Sulmuesi egjiptian i Manchester Cityt shihet si një opsion real për të përforcuar repartin ofensiv të Barcelonës.
Tregu i verës rikthen sërish në skenë lidhjet mes dy klubeve, ndërsa emri i Omar Marmoush ka hyrë në radarin e drejtuesve katalanas pas një sezoni jo të qëndrueshëm të tij në Ligën Premier.
Lojtari i transferuar në Angli për rreth 75 milionë euro pas paraqitjeve mbresëlënëse me Eintracht Frankfurt, nuk ka arritur të sigurojë një vend të qëndrueshëm në skemat e Pep Guardiolës.
Konkurrenca e fortë në repartin sulmues dhe kërkesat e larta taktike kanë kufizuar hapësirat e tij, duke bërë që kontributi i tij të mbetet nën pritshmëritë.
Barcelona po e ndjek nga afër situatën dhe e konsideron Marmoush si një mundësi të favorshme në treg.
Drejtori sportiv Deco dhe stafi teknik janë në kërkim të profileve që sjellin dinamizëm dhe fleksibilitet në sulm, cilësi që sulmuesi egjiptian i zotëron falë aftësisë për të lëvizur mes linjave dhe eksperiencës në liga të ndryshme evropiane.
Fakti që ai mund të mos jetë pjesë e planeve afatgjata të Manchester Cityt e bën një transferim të mundshëm më të realizueshëm financiarisht, çka përputhet me strategjinë aktuale të klubit katalanas për të përfituar nga rastet e favorshme në treg.
E ardhmja e Marmoush mbetet e hapur dhe do të varet nga vendimet që do të marrë Manchester City në muajt në vijim, si dhe nga gatishmëria e lojtarit për të ndryshuar ambient në kërkim të më shumë hapësirave dhe rikthimit në formën e tij më të mirë.
Barcelona, ndërkohë, vijon analizën e opsioneve në repartin ofensiv, ndërsa afati kalimtar i verës pritet të jetë vendimtar për të përcaktuar nëse ky interes do të konkretizohet në një transferim. /Telegrafi/