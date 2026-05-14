Nis zyrtarisht gjysmëfinalja e dytë e 'Eurovision 2026', Shqipëria prezantohet e 13-ta me radhë
Zyrtarisht ka nisur mbrëmja e dytë gjysmëfinale e Eurovision 2026
Eurovision 2026 ka hyrë sonte (e enjte) në një tjetër natë vendimtare, teksa zyrtarisht ka nisur gjysmëfinalja e dytë, ku shtetet garuese synojnë të sigurojnë një vend në finalen e madhe.
Në këtë mbrëmje, Shqipëria ngjitet në skenë si e 13-ta në renditje, e përfaqësuar nga këngëtari Alis me këngën “Nan”.go
Për të mbështetur Shqipërinë, shqiptarët e diasporës që kanë të drejtë vote sonte, mund të votojnë duke zgjedhur numrin 13 për performancën e Alis.
Renditja e plotë e performancave (Gjysmëfinalja e dytë)
1. Bullgaria – DARA – “Bangaranga”
2. Azerbajxhani – JIVA – “Just Go”
3. Rumania – Alexandra Căpitănescu – “Choke Me”
4. Luksemburgu – Eva Marija – “Mother Nature”
5. Çekia – Daniel Zizka – “CROSSROADS”
6. Armenia – SIMÓN – “Paloma Rumba”
7. Zvicra – Veronica Fusaro – “Alice”
8. Qiproja – Antigoni – “JALLA”
9. Letonia – Atvara – “Ēnā”
10. Danimarka – Søren Torpegaard Lund – “Før Vi Går Hjem”
11. Australi – Delta Goodrem – “Eclipse”
12. Ukraina – LELÉKA – “Ridnym”
13. Shqipëria – Alis – “Nan”
14. Malta – AIDAN – “Bella”
15. Norvegjia – JONAS LOVV – “YA YA YA”. /Telegrafi/