Transferim surprizë, Man Utd gati të ‘rrëmbejë’ talentin e Arsenalit me kontratë afatgjatë
Manchester United mund të bëjë një lëvizje për Myles Lewis-Skelly gjatë afatit kalimtar të verës, teksa talenti i ri i Arsenalit po shfaqet si një nga emrat më të ndjekur në treg, sipas gazetarit Ben Jacobs.
Mesfushori 19-vjeçar, i cili gjithashtu mund të luajë si mbrojtës i majtë, është vlerësuar prej kohësh brenda strukturave të ‘Old Trafford’, ndërsa “Djajtë e Kuq” po vazhdojnë të eksplorojnë opsione për krahun e majtë të mbrojtjes për sezonin e ri.
Më herët, Lewis-Skelly konsiderohej i pashitshëm nga Arsenali, i cili nuk ishte i gatshëm të diskutonte oferta për lojtarin, përveç në rast të një propozimi të jashtëzakonshëm.
Megjithatë, situata duket se ka ndryshuar së fundmi, pasi lojtari raportohet se po kërkon më shumë minuta në ekipin e parë.
Edhe pse Arsenali nuk ka në plan ta shesë talentin e vlerësuar, i cili është nën kontratë deri në vitin 2030, klubi londinez thuhet se ka zbutur qëndrimin e tij dhe tani është i hapur të dëgjojë oferta të mundshme.
Manchester United po e ndjek nga afër zhvillimin e situatës, ndërsa fleksibiliteti i Lewis-Skelly, i aftë të luajë si në mbrojtjen e majtë ashtu edhe në mesfushën qendrore, shihet si një aset i rëndësishëm për projektin afatgjatë të klubit. /Telegrafi/