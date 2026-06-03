Formacioni i mundshëm i Man Cityt nën drejtimin e Enzo Maresca, tre yje të mëdhenj pjesë e 11-shes
Manchester City po përgatitet për një epokë të re pa trajnerin histori, Pep Guardiola, dhe Enzo Maresca mund të jetë njeriu që do ta udhëheqë epokën e tyre të re.
Guardiola i dha lamtumirën Cityt pas dhjetë vitesh në Etihad dhe nuk mundi ta përfundonte mbretërimin e tij me stil pas një humbjeje 2-1 në shtëpi ndaj Aston Villas.
Ai luftoi për të përmbajtur emocionet dhe duket se do t’ia kalojë stafetën ish-ndihmësit të tij, Maresca, i cili thuhet se ka nënshkruar një marrëveshje trevjeçare me Cityn dhe së shpejti do të hartojë planet e tij nëse emërimi konfirmohet.
Maresca pritet të jetë shumë i përfshirë në rekrutimin e lojtarëve në Etihad dhe ai tashmë do të jetë duke menduar për profilin e lojtarëve që dëshiron.
Ai është lidhur me një numër yjesh të profilit të lartë, përfshirë disa nga ish-klubi i tij, Chelsea. Maresca është përfolur se do të sulmojë Blutë për mesfushorin që dëshiron të largohet, Enzo Fernandez, i cili ka dhënë një numër intervistash të hapura duke lënë të kuptohet se mund të largohet këtë sezon.
Një raport nga Sky në Gjermani ka pohuar se Fernandez është një nga objektivat kryesorë të City për verën, me Marescan që dëshiron të përfundojë një marrëveshje për ish-lojtarin e tij.
Fernandez mund të futet direkt në mesfushën e Cityt për të zëvendësuar Rodrin, i cili është lidhur me një transferim te Real Madridi në javët e fundit.
Edhe ylli i Nottingham Forest, Elliot Anderson, mund të jetë zgjedhja perfekte për të mbështetur Fernandezin në mesfushë.
Ylli i Anglisë, Anderson, pritet të jetë një nga lojtarët më të kërkuar në afatin e verës dhe City përballet me një betejë me Manchester United për nënshkrimin e tij.
Më tej në fushë, sulmi i Cityt mund të duket mjaft i ngjashëm me atë që ishte nën drejtimin e Guardiolës, me Erling Haalandin në krye të katërshes së sulmit.
Antoine Semenyo dhe Jeremy Doku ka të ngjarë të mbajnë vendet e tyre në krahë, por Maresca mund të sjellë një tjetër ish-lojtar të Chelseat për të luajtur në rolin e numrit 10.
Bëhet fjalë për Cole Palmer, i cili është një yll i akademisë së Cityt pasi e filloi karrierën e tij me klubin. Palmer u largua nga City në një marrëveshje prej 42.5 milionë funtesh në vitin 2023, e cila duket të jetë një nga marrëveshjet më të mira në historinë e Ligës Premier pasi shënoi 54 gola në tre sezone.
Por ai pati një sezon të vështirë në sezonin 2025/26, pasi Chelsea përfundoi i dhjeti dhe një rikthim te City mund të jetë në plan.
Ndërkohë, mbrojtja e Cityt duhet të duket pak a shumë e njëjtë me atë nën drejtimin e Guardiolës me Gianluigi Donnarumma në portë.
Maresca mund të ketë një mbrojtje me katër lojtarë, Mateus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi dhe Nico O'Reilly, por atij do t’i duhet akoma më shumë përforcime në mbrojtje me largimin e John Stones. /Telegrafi/