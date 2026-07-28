Gjithçka po shkon keq për "100 milionëshin" : Gjykata i ngrin pasurit dhe i kufizon shpenzimet javore
Futbollisti ukrainas Mykhailo Mudryk po kalon një nga periudhat më të vështira të karrierës së tij, pasi përveç pezullimit për doping, tani është përfshirë edhe në një proces të rëndësishëm gjyqësor që i ka sjellë pasoja financiare.
Sipas mediave britanike, Gjykata e Lartë në Londër ka urdhëruar ngrirjen e 2.5 milionë funte (rreth 2.9 milionë euro) në llogaritë bankare të ish-anësorit të Chelseat.
Vendimi lidhet me një padi për shkelje të pretenduar të një kontrate mbi të drejtat e imazhit, ndërsa vlera totale e mosmarrëveshjes raportohet të jetë mbi 6 milionë funte (7 milionë euro).
Kufizime të rrepta financiare
Derisa procesi gjyqësor të përfundojë, gjykata ka vendosur masa të përkohshme ndaj Mudrykut.
Sipas vendimit, ai mund të shpenzojë maksimumi 5,000 funte (5,800 euro) në javë, një kufizim i pazakontë për një futbollist që ka qenë pjesë e Ligës Premier dhe ka përfituar kontrata shumë milionëshe.
Edhe pse kjo shumë konsiderohet e lartë për standardet e zakonshme, për një futbollist të nivelit të Mudrykut ajo përfaqëson një kufizim të konsiderueshëm të stilit të tij të jetesës.
🚨🇺🇦 Mykhailo Mudryk has had £2.5M frozen across his bank accounts by the High Court in London as part of a legal battle over an image rights claim exceeding £6M.
A company is suing the Chelsea winger for allegedly breaching an image rights agreement, adding to his ongoing… pic.twitter.com/qD2wxdU3Fo
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 28, 2026
Problemet shtohen pas pezullimit për doping
Kjo goditje ligjore vjen në një moment kur 25-vjeçari vazhdon të vuajë pasojat e çështjes së dopingut.
Mudryk rezultoi pozitiv në një test antidoping në dhjetor të vitit 2024, ndërsa ka këmbëngulur vazhdimisht se nuk ka konsumuar me vetëdije ndonjë substancë të ndaluar.
Megjithatë, ai u dënua me katër vjet pezullim, ndërsa çështja e tij është dërguar për shqyrtim në Gjykatën e Arbitrazhit për Sport (CAS).
Nga transferimi rekord te problemet jashtë fushe
Mudryk iu bashkua Chelseat në janar të vitit 2023 nga Shakhtar Donetsk, në një marrëveshje që me bonuset mund të arrinte vlerën e 95 milionë eurove.
Megjithatë, në vend që të shndërrohej në një nga yjet e klubit londinez, karriera e tij ka marrë një kthesë të papritur, me problemet ligjore dhe pezullimin për doping që kanë lënë në hije futbollin. /Telegrafi/