Tre emra të rinj vëzhgohen nga Real Madridi për mbrojtës të majtë
Real Madridi ka vendosur të hyjë në tregun e transferimeve të verës për të nënshkruar një mbrojtës të majtë pas konfirmimit të dëmtimit serioz të Ferland Mendyt, i cili do ta mbajë atë jashtë fushave për pesë muaj. Kësaj pengese i shtohet edhe performanca zhgënjyese e Alvaro Carreras, i kritikuar për formën e tij të dobët dhe incidentet e dyshuara jashtë fushës.
Me Fran Garcian që ka gjasa të largohet dhe Alvaro Arbeloan që shërben si trajner i përkohshëm, klubi po shqyrton tre objektiva strategjikë: Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly dhe Nathaniel Brown.
Drejtori sportiv po kërkon një lojtar që kombinon moshën e re, potencialin dhe aftësinë për të marrë menjëherë kontrollin e një krahu që ka humbur rëndësinë e tij.
Presidenti i klubit, Florentino Perez po monitoron çdo mundësi, i vetëdijshëm se rindërtimi mbrojtës është baza për suksesin e projektit të ardhshëm teknik në “Bernabeu”.
Riccardo Calfiori, një nënshkrim “2 në 1”
Real Madridi e kupton që shkathtësia është një aset i vlefshëm në futbollin modern dhe për këtë arsye e ka vendosur Calafiorin në krye të listës së tyre. Mbrojtësi 23-vjeçar nga Arsenali ofron një zgjidhje të dyfishtë, i aftë të luajë në mënyrë efektive si në pozicionin e mbrojtësit të krahut ashtu edhe në qendër të mbrojtjes.
Calafiori nuk ka arritur të pozicionohet si titullar i rregullt nën drejtimin e trajnerit Mikel Arteta dhe po kërkon një transferim që do t'i garantojë atij kohën e lojës që meriton talenti i tij.
Me një çmim të vlerësuar prej 60 milionë eurosh, lojtari italian përfaqëson një mundësi të ekuilibruar në treg për të forcuar dy pozicione me një lëvizje të vetme. Kontrata e tij me klubin londinez skadon në vitin 2029, por dëshira e tij për një rol më të spikatur mund të përshpejtojë një lëvizje në kryeqytetin spanjoll këtë verë.
Real Madridi dhe ambicia e tyre për të nënshkruar me Myles Lewis-Skellyn
Stafi teknik i Real Madridit po e ndjek me vëmendje sistemin britanik të të rinjve, duke e identifikuar Lewis-Skellyn si një diamant të papërpunuar me potencial të madh. Real Madridi vlerëson aftësinë e 19-vjeçarit anglez për të luajtur si në krahun e majtë ashtu edhe si organizator në qendër të mesfushës.
Megjithatë, nënshkrimi i tij konsiderohet si më kompleksi nga tre opsionet, sepse Arsenali e sheh atë si një aset strategjik për të ardhmen e tyre. Vlerësimi i tij është rreth 100 milionë euro, një shifër që pasqyron besimin e palëkundur të “Topçinjve” në shkathtësinë dhe vizionin e tij.
Pavarësisht se nuk ka shijuar kohë të qëndrueshme loje këtë sezon, përfaqësuesit e lojtarit do të mirëprisnin një ndryshim të peizazhit në një projekt fitues.
Nathaniel Brown: Alternativa gjermane për krahu e majtë
Raportet e fundit të paraqitura në bord nxjerrin në pah Nathaniel Brown, mbrojtësin e krahut të Eintracht Frankfurt i cili po bën bujë në Bundesligë. Real Madridi po e monitoron nga afër 22-vjeçarin gjerman, i cili ka pasur një sezon të jashtëzakonshëm, duke regjistruar katër gola dhe gjashtë asistime.
Brown ofron një profil shumë më sulmues, ideal për sistemet që kërkojnë mbrojtës të krahut me shpirtin e anësorëve dhe një aftësi të shkëlqyer për të sulmuar.
Çmimi i tij, afër 50 milionë euro, e bën atë opsionin më të përballueshëm financiarisht për Real Madridin.
Klubi gjerman e ka nën kontratë deri në vitin 2030, por joshja e të veshurit me fanellën e bardhë është shpesh një faktor vendimtar në çdo negociatë ndërkombëtare. /Telegrafi/