Florentino Perez ka në mendje këto pesë transferime për ta transformuar Real Madridin
‘Santiago Bernabeu’ e ka dhënë verdiktin pas një periudhe dyvjeçare të thatësirës së plotë në vitrinat e trofeve. Florentino Perez tashmë po projekton një strategji “kirurgjikale” në afatin kalimtar, që Real Madridi të rikthejë dominimin e tij evropian këtë verë.
Plani nuk synon një revolucion tërësor, por forcimin e sektorëve specifikë dhe korrigjimin e disa gabimeve të fundit në menaxhimin sportiv, të cilat e kanë rënduar skuadrën.
Fokusi i presidentit të “Los Blancos” përqendrohet te pesë lëvizje kyçe për ta rikthyer shkëlqimin konkurrues.
Perez beson se soliditeti në mbrojtje është hapi i parë për t’u kthyer në rrugën e suksesit. Kërkimi për një mbrojtës të nivelit të lartë synon të mbrojë një repart që ka vuajtur shumë në tranzicionet e kundërshtarëve.
Përkrah mbrojtjes, edhe mesfusha do të marrë një “arkitekt”, të aftë të organizojë lojën me topin në këmbë. Perez po kërkon një futbollist me vizion të gjerë, që të diktojë ritmin e ndeshjes dhe të lidhet me repartin ofensiv.
Operacioni i rikthimeve do të jetë një nga pikat kryesore të agjendës së verës, me lojtarë që e njohin klubin dhe kanë shkëlqyer larg tij. Rikthimi i Endrick, pas periudhës së suksesshme te Lyon, kryeson këtë listë përforcimesh strategjike.
Për të rritur thellësinë e stolit, klubi do të aktivizojë opsionet e riblerjes për Nico Paz dhe Victor Munoz. Këto lëvizje synojnë të forcojnë si mesfushën, ashtu edhe sulmin, me lojtarë që mbartin ADN-në konkurruese të institucionit.
Ndërsa këto talente rikthehen për të kontribuar, të rinj të tjerë si Mastantuono do të huazohen për të marrë minuta të vlefshme.
Ideja është që ata të kalojnë një proces rritjeje të ngjashëm me atë që u mundësoi të tjerëve të kenë sukses nën drejtimin e Florentino Perez./Telegrafi/