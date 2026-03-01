Dua Lipa udhëhoqi yjet në festën luksoze pas ndarjes së çmimeve BRIT të organizuar nga Warner Music dhe Hennessy, e mbajtur në Cut and Craft në Mançester të shtunën në mbrëmje.

Këngëtarja 30-vjeçare, e cila surprizoi audiencën me një performancë gjatë ceremonisë në Co-op Live Arena pranë, mahniti të gjithë me një korse të zezë të skalitur dhe një fund të gjatë që i përshtatej trupit.

Ajo i shtoi shkëlqim veshjes me vathë me diamant dhe byzylykë të ngjashëm, ndërsa theksoi tiparet e saj me një grim elegant dhe joshës, shkruan DailyMail.

Edicioni i 46-të i BRIT Awards u zhvillua për herë të parë në Co-op Live Arena të Mançesterit. Në këtë event, Olivia Dean dominonte me katër çmime, duke fituar në të gjitha kategoritë për të cilat ishte nominuar: Artisti më i Mirë, Albumi më i Mirë, Kënga më e Mirë dhe Artisti më i Mirë Pop.

Në kategorinë e Këngës së Vitit, Olivia u nominua për dy këngë: “Man I Need” dhe bashkëpunimin me Sam Fender, “Rein Me In”, e cila fitoi çmimin.

Me këtë sukses, Olivia u bë gruaja e parë që renditet në vendin e parë në Mbretërinë e Bashkuar në të njëjtën javë që nga Adele në vitin 2021, me këngën “Man I Need” dhe albumin “The Art of Loving”, të dyja të publikuara në 2025.

Ndërkohë, ishte një natë më e vështirë për Lily Allen, e cila nuk arriti të merrte asnjë çmim në këtë edicion. /Telegrafi/

YjetMagazina