Dua Lipa shkëlqen me elegancë në festën pas BRIT Awards në Mançester
Dua Lipa udhëhoqi yjet në festën luksoze pas ndarjes së çmimeve BRIT të organizuar nga Warner Music dhe Hennessy, e mbajtur në Cut and Craft në Mançester të shtunën në mbrëmje.
Këngëtarja 30-vjeçare, e cila surprizoi audiencën me një performancë gjatë ceremonisë në Co-op Live Arena pranë, mahniti të gjithë me një korse të zezë të skalitur dhe një fund të gjatë që i përshtatej trupit.
Ajo i shtoi shkëlqim veshjes me vathë me diamant dhe byzylykë të ngjashëm, ndërsa theksoi tiparet e saj me një grim elegant dhe joshës, shkruan DailyMail.
Edicioni i 46-të i BRIT Awards u zhvillua për herë të parë në Co-op Live Arena të Mançesterit. Në këtë event, Olivia Dean dominonte me katër çmime, duke fituar në të gjitha kategoritë për të cilat ishte nominuar: Artisti më i Mirë, Albumi më i Mirë, Kënga më e Mirë dhe Artisti më i Mirë Pop.
Në kategorinë e Këngës së Vitit, Olivia u nominua për dy këngë: “Man I Need” dhe bashkëpunimin me Sam Fender, “Rein Me In”, e cila fitoi çmimin.
Me këtë sukses, Olivia u bë gruaja e parë që renditet në vendin e parë në Mbretërinë e Bashkuar në të njëjtën javë që nga Adele në vitin 2021, me këngën “Man I Need” dhe albumin “The Art of Loving”, të dyja të publikuara në 2025.
Ndërkohë, ishte një natë më e vështirë për Lily Allen, e cila nuk arriti të merrte asnjë çmim në këtë edicion. /Telegrafi/