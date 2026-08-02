Dua Lipa feston me Katy Perry-n pas spektaklit në Sunny Hill Festival
Dua Lipa dhe Katy Perry kanë tërhequr vëmendjen me paraqitjen e tyre në natën e parë të Sunny Hill Festival, ku dy artistet u panë duke festuar së bashku pas performancës së yllit amerikan.
Dua, bashkëthemeluese e festivalit së bashku me babain e saj, Dukagjin Lipa, u shfaq me një fustan të shkurtër ngjyrë argjendi me xixa, ndërsa iu bashkua atmosferës nga publiku.
Në disa momente ajo u pa duke kërcyer dhe festuar pranë Katy Perry, e cila ishte artistja kryesore e mbrëmjes.
Katy Perry u ngjit në skenën e Sunny Hill me një performancë që u prit me entuziazëm nga mijëra të pranishëm, ndërsa më vonë iu bashkua Dua Lipës dhe miqve të saj në festën pas koncertit.
Sunny Hill Festival, i themeluar në vitin 2018 nga Dua dhe Dukagjin Lipa, është shndërruar në një nga ngjarjet më të mëdha muzikore në rajon.
Edicioni i këtij viti sjell në skenë emra të njohur ndërkombëtarë, mes tyre Martin Garrix dhe Lewis Capaldi.
Vitin e kaluar, Dua Lipa mori pjesë në festival pasi kishte marrë shtetësinë e Kosovës, një moment që e cilësoi si shumë domethënës për të dhe familjen e saj.
Këtë vit, ajo u pa duke shijuar atmosferën në shoqërinë e miqve dhe nënës së saj. /Telegrafi/