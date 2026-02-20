Dua Lipa bëhet ambasadore e "Bulgari"
Shtëpia luksoze e bizhuterive Bulgari ka njoftuar zyrtarisht emërimin e yllit të popit Dua Lipa si ambasadore globale të markës. Lajmi u bë publik të enjten, duke shënuar një bashkëpunim të ri prestigjioz për këngëtaren me origjinë shqiptare.
Artistja britanike u shpreh e entuziazmuar për këtë rol të ri, duke theksuar se është “tejet e veçantë të punosh përkrah një marke ikonike si Bulgari” dhe se është e lumtur që bëhet pjesë e një shtëpie që mishëron vetëbesimin, kreativitetin dhe feminitetin modern. Sipas saj, krijimet e markës janë gjithmonë detaji përfundimtar që e shndërron një paraqitje në një moment të paharrueshëm.
E lindur më 22 gusht 1995 në Londër nga prindër shqiptarë të Kosovës, Dua Lipa arriti famë ndërkombëtare me albumin e saj debutues në vitin 2017, i cili solli hite si “Be the One” dhe “New Rules”. Albumi i dytë, Future Nostalgia (2020), e konsolidoi statusin e saj si superyll global me këngë që kryesuan toplistat, përfshirë “Don’t Start Now” dhe “Levitating”, duke i sjellë çmime të shumta, mes tyre Grammy dhe Brit Awards.
Zëvendësdrejtoresha ekzekutive e kompanisë, Laura Burdese, e cila do të marrë postin e drejtoreshës së përgjithshme nga 1 korriku, deklaroi se Dua Lipa përfaqëson një vizion bashkëkohor fuqizimi dhe lirie që përputhet thellësisht me vlerat e markës. Ajo e cilësoi këngëtaren si një zë të fortë dhe autentik që ripërcakton suksesin dhe frymëzon gratë në mbarë botën të përqafojnë forcën e tyre të brendshme.
Shtëpia franceze e luksit LVMH e bleu Bulgarin në vitin 2011 në një marrëveshje me vlerë rreth 4.3 deri në 5.2 miliardë euro, duke dyfishuar në atë kohë madhësinë e divizionit të saj të orëve dhe bizhuterive. Në raportin më të fundit financiar, grupi regjistroi një rritje prej 3 për qind të shitjeve në këtë sektor gjatë vitit 2025, ku përfshihet edhe Bulgari. /Telegrafi/