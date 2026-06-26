Dolly Parton shfaqet për herë të parë në publik pasi zbuloi problemet shëndetësore dhe anuloi koncertet
Dolly Parton bëri një rikthim surprizë në qendër të vëmendjes të mërkurën, teksa prezantoi sipërmarrjen e saj më të re në Tennessee, vetëm disa javë pasi kishte folur për problemet e fundit shëndetësore.
Ikona e muzikës country, 80 vjeçe, u shfaq plot buzëqeshje gjatë inaugurimit zyrtar të Dolly's Tennessean Travel Stop në Cornersville, ku përshëndeti fansat e veshur me një kostum elegant me thekë.
Më pas, ajo u ngjit në skenë për të mirëpritur të pranishmit dhe për të ndarë vizionin e saj për ndalesën e re të udhëtimit.
"Dyert janë tashmë të hapura dhe nuk mund të isha më krenare. Pavarësisht nëse po transportoni mallra, po udhëtoni me familjen apo thjesht po kaloni këtej, ne e ndërtuam këtë vend për ju", tha Parton.
Ajo nuk la pa bërë edhe një shaka ndaj zinxhirit rival të ndalesave për udhëtarë, Buc-ee's, duke thënë me humor: "Jam e sigurt se disa prej jush duan ta dinë pse vendosa të hap një ndalesë për kamionë. Epo, nuk mund t'ua lija kastorëve."
Kjo paraqitje energjike ishte një nga daljet e para publike të Parton, pasi u detyrua të anulonte rezidencën e planifikuar në Las Vegas në muajin maj, pasi më herët e kishte shtyrë atë në shtator për shkak të disa "sfidave shëndetësore", pa dhënë detaje të mëtejshme.
Ky rikthim vjen pas një periudhe të vështirë për legjendën e muzikës country, e cila humbi bashkëshortin e saj, Carl Thomas Dean. Ai ndërroi jetë në vitin 2025, në moshën 82-vjeçare.
Gjatë këtij viti, Parton ka mbajtur një profil relativisht të ulët publik, duke munguar edhe në koncertin e organizuar me rastin e ditëlindjes së saj në Grand Ole Opry në janar.