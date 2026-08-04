Sot takohen Kurti e Abdixhiku – a do të ketë marrëveshje?
Të enjten më 6 gusht në ora 10:00 do të mbahet seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës.
E para kësaj date, kryeministri në detyrë ka intensifikuar përpjekjet për arritjen e një marrëveshje për çështjen e presidentit.
Në vazhdën e përpjekjeve për formimin e institucioneve, Kurti ditë më parë i dërgoi ftesë për takim liderëve të tre partive parlamentare, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës.
PDK dhe AAK refuzuan ftesën për takim, duke thënë se do të qëndrojnë në opozitë, gjersa lideri i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka pranuar takimin.
Takimi Kurti-Abdixhiku do të mbahet sot në ora 18:00.
Pse PDK refuzoi pjesëmarrjen në takim?
Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në takimin e ftuar nga Kurti.
Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka rikonfirmuar qëndrimin e kësaj partie se në rrethanat aktuale do të vazhdojë të qëndrojë në opozitë.
Hamza ka thënë se pret që Vetëvendosje, së bashku me partitë e tjera të përfaqësuara në Kuvend, të arrijnë marrëveshje për krijimin e institucioneve të reja të vendit.
Pse AAK nuk merr pjesë në takim?
Edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka bërë të ditur se nuk do të jetë pjesë e takimit të thirrur nga Kurti.
AAK, njësoj sikurse PDK, ka mbajtur qëndrimin se do të vazhdojë të veprojë nga opozita, duke mos u përfshirë në përpjekjet për një marrëveshje për formimin e institucioneve.
LDK i thotë po takimit me Kurtin
Por, përkundër se këto dy parti kanë refuzuar takimin, lideri i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka pranuar ftesën e Kurtit për takim.
Abdixhiku në një deklaratë të para disa dite pas kuvendit të jashtëzakonshëm të kësaj partie kishte theksuar se partia ka nevojë për unitet, ndërsa Kosova për stabilitet institucional dhe institucione funksionale.
Ndryshe, sot pritet të shihet se çfarë do të arrihet nga takimi Kurti-Abdixhiku, që do të mbahet në ora 18:00, gjersa të enjten, në ora 10:00 mbahet seanca konstituive. /Telegrafi/