"Do ta anuloj luftën me Tyson Furyn" - Kristian Prenga paralajmëron Anthony Joshuan
Boksieri shqiptar Kristian Prenga ka dërguar një mesazh të fortë për Anthony Joshuan vetëm pak ditë para përballjes së tyre në Jeddah të Arabisë Saudite, duke deklaruar se synon t’ia prishë planet britanikut për superduelin e shumëpritur me Tyson Furyn.
Joshua dhe Fury kanë arritur tashmë një marrëveshje për t’u përballur në fund të këtij viti, por fillimisht ish-kampioni i botës duhet të kalojë pengesën e Prengës, i cili ka bilanc 20 fitore dhe vetëm një humbje.
Në një intervistë për The Ring Magazine, Prenga tha se Joshua ka gabuar duke menduar për Furyn para se të përfundojë dueli me të.
“Ia kam thënë edhe më parë. Nuk është mirë të bësh plane para Zotit. Vetëm Zoti mund të bëjë plane për ty, për mua dhe për të gjithë. Ai bëri plane për të luftuar me Tyson Furyn, por më parë duhet të luftojë me mua. Si e di ai çfarë do të ndodhë me mua? Unë do ta anuloj atë luftë”, deklaroi boksieri shqiptar.
Prenga: Njerëzit do ta shohin të shtunën se kush jam
Bisedimet për duelin Joshua–Fury tashmë kanë nisur dhe palët po punojnë për të caktuar datën dhe vendin e zhvillimit të tij. Megjithatë, Prenga nuk shqetësohet aspak që konsiderohet favorit i madh vetëm në letër.
“E kam thënë edhe më parë. Nuk më intereson kjo. Madje mendoj se është më mirë për mua, sepse njerëzit thonë se ‘ai nuk është askush’, por të shtunën do ta shohin se kush jam”, shtoi ai.
Boksieri shqiptar, i cili i ka fituar të gjitha meçet e tij me nokaut, beson se Joshua nuk është më ai kampioni dominues i viteve të kaluara.
“AJ është një boksier i madh, vëlla. Ai i ka të gjitha cilësitë, por mendoj se tani karriera e tij ka mbaruar. Mendoj se tani është në gjendjen më të keqe që ka qenë ndonjëherë. Është në rënie”, nënvizon Prenga.
Joshua: Jam plotësisht i fokusuar te Prenga
Joshua rikthehet në ring pas fitores ndaj Jake Paul, ndërsa përballja me Prengën shihet si testi i fundit para superndeshjes së mundshme me Tyson Furyn.
Megjithatë, britaniku insiston se është plotësisht i fokusuar te kundërshtari shqiptar dhe nuk po e nënvlerëson aspak.
“Nuk pres që Prenga apo ndonjë kundërshtar tjetër të jetë në nivelin që kam parë më parë. Pres që ata të jenë 20 deri në 25 për qind më të mirë. Por edhe unë do të jem po aq më i mirë, sepse e di se çfarë është në lojë”.
“Nuk ka rëndësi rekordi apo historia jote. Rëndësi ka ajo që ndodh atë natë. Për mua është thelbësore të jem plotësisht i fokusuar dhe, pavarësisht sa i mirë është kundërshtari, unë jam tërësisht i përqendruar”, deklaroi boksieri i madh britanik.
Joshua dhe Prenga, do të takohen me 25 korrik në Jeddah të Arabisë Saudite. /Telegrafi/