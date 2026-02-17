Djaloshi 21 vjeçar me origjinë shqiptare që planifikoi sulm në koncertin e Taylor Swift në Vjenë akuzohet për terrorizëm
Prokurorët austriakë kanë ngritur akuza për terrorizëm kundër një 21-vjeçari, i cili sipas tyre planifikoi një sulm gjatë njërit prej koncerteve të Taylor Swift në Vjenë në gusht 2024.
Tre koncerte në turneun rekord të Taylor Swift janë anuluar pasi autoritetet paralajmëruan për kërcënimin e një sulmi.
Zëdhënësi i Zyrës së Prokurorit Publik në Vjenë konfirmoi të hënën se i akuzuari është në paraburgim. Mediat austriake e identifikuan të dyshuarin si Beran A. dhe thanë se ai u arrestua në gusht 2024.
Ata e akuzuan atë se “kishte marrë udhëzime në internet për të bërë një bombë të bazuar në eksplozivë me peroksid organik, të cilët zakonisht përdoren nga grupi i Shtetit Islamik, dhe se kishte prodhuar një sasi të vogël eksplozivësh”.
Prokurorët thanë se të akuzuarit u përpoqën disa herë të blinin armë ilegalisht jashtë vendit dhe t'i sillnin ato në Austri.
Ai dyshohet gjithashtu se ka qenë i përfshirë në planifikimin e sulmeve të tjera jashtë vendit, përfshirë ato në Dubai dhe Stamboll, megjithëse këto sulme nuk u realizuan kurrë.
Nëse shpallet fajtor, ai përballet me deri në 20 vjet burg.
Pasi koncertet u anuluan, Swift shkroi në rrjetet sociale: “Arsyeja e anulimit më ka mbushur me një ndjenjë të re frike dhe një sasi të madhe faji sepse kaq shumë njerëz planifikonin të vinin në këto koncerte”. /Telegrafi/