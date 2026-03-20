DJ Gimbo flet për arrestimin e tij: Ne jetojmë bashkë nën një çati, për momentin është në proces gjyqësor
Ish-banori i Big Brother VIP Albania, DJ Gimbo, ka folur hapur për situatën e mikut të tij, Gjesti, gjatë një interviste në emisionin Goca dhe Gra.
I pyetur për arrestimin e fundit të Gjestit, Gimbo u shpreh se gjendja e tij është e mirë dhe se gjithçka tashmë është në duart e drejtësisë. “Gjesti është shumë mirë, jetojmë bashkë në një shtëpi, është shumë mirë. Kur ma ka treguar Ledioni, për mua ka qenë shumë e papritur… tani është në proces gjyqësor dhe ligji vendos”, u shpreh ai.
Sipas tij, pavarësisht situatës, artisti është në gjendje të mirë emocionale dhe ka mbështetje të fortë nga familja. “Është mirë nga ana emocionale, familjare i ka shumë mirë”, shtoi Gimbo, duke mos dhënë detaje të tjera lidhur me rastin.
Në të njëjtën intervistë, DJ i njohur u ndal edhe te eksperienca e tij brenda shtëpisë së BBVA, ku u pyet nëse është ndjerë i favorizuar për shkak të shoqërisë me Gjestin.
Ai e pranoi se prania e mikut të tij ka pasur ndikim në sigurinë e tij gjatë lojës. “Po padyshim që po e kam ndjerë veten shumë të sigurt, ka qenë një influencë shumë e madhe”, tha ai, duke falënderuar njëkohësisht publikun për mbështetjen.
Deklaratat e Gimbos vijnë në një moment kur çështja e Gjestit vazhdon të jetë në fokus të mediave dhe opinionit publik, ndërsa pritet që vendimi final të merret nga organet kompetente. /Telegrafi/