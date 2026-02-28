Divorci i stuhishëm i aktores: Gjykata urdhëron Denise Richards t'i paguajë ish-burrit 5,000 dollarë në muaj si pension ushqimor
Gjykata miratoi kërkesën e Aaron Phypers për mbështetje të përkohshme nga bashkëshortja e tij, Denise Richards, nga e cila ai është në procedurat e divorcit. Aktorja u urdhërua t'i paguante atij 5,000 dollarë në muaj, me një pagesë të vetme prej 30,000 dollarësh për të mbuluar tarifat e avokatit në çështjen e divorcit.
Në seancën dëgjimore të së enjtes, gjyqtarja Nicole Bershon sqaroi se 30,000 dollarët ishin vetëm për shpenzimet e divorcit, jo për mbrojtjen e Phypers në një çështje të veçantë penale. Kjo pagesë do të paguhet në tre këste, me këstin e parë prej 10,000 dollarësh që duhet të paguhet në fund të marsit.
Gjykatësi shpjegoi gjithashtu se si do të ndaheshin 5,000 dollarët mujorë: 2,000 dollarë për qira, 1,000 dollarë për një makinë, 1,000 dollarë për ushqim dhe pjesa tjetër për të mbuluar shpenzime të tjera. Phypers, i cili i tha gjykatës se kishte vetëm 200 dollarë në llogarinë e tij, tha se shuma sigurisht që e ndihmon.
Pas vendimit të gjykatës, Denise Richards tha se nuk mund ta përballonte atë shumë. Aktorja tha se "mezi e paguan avokatin e saj" dhe se gjatë martesës së saj me Phypers, e cila zgjati nga viti 2018 deri në vitin 2025, ajo "shpenzoi gjithçka që fitoi". Ajo shtoi se nuk investoi asgjë, dhe avokati i saj Mark Gross theksoi kostot jashtëzakonisht të larta të kujdestarisë për vajzën e tyre 14-vjeçare Eloise, e cila ka një çrregullim të rrallë kromozomik dhe zhvillim të vonuar.
Gross theksoi gjithashtu se "viktimat e abuzimit nuk duhet të jenë të detyruara të mbështesin abuzuesin e tyre", duke aluduar në urdhrin e përhershëm kufizues që Richards mori kundër Phypers në nëntor 2025.
Ndërkohë, 53-vjeçari Phypers përballet me katër akuza - dy për sulm ndaj bashkëshortit/bashkëshortes dhe dy për pengim të dëshmitarit me kërcënim ose dhunë - të cilat ai i mohon. Avokati i tij vuri në dukje në seancën dëgjimore se Phypers ende nuk është dënuar për asnjë nga këto krime.
Ish-bashkëshortët u ndanë verën e kaluar dhe Richards shkroi në Instagram në janar për të përshkruar një vit të dhimbshëm plot me ndarje dhe zbulim të së vërtetës.
"Sado e dhimbshme që ishte, jam shumë mirënjohëse për qartësinë", shkroi ajo në atë kohë. /Telegrafi/